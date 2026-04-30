French Days – Cette liseuse Kobo déjà à petit prix est encore moins chère !

Pour les French Days 2026 la liseuse compacte Kobo BW est en bon plan. Profitez de livres moins chers tout en lisant sur liseuse !
Glissez jusqu’à 12 000 livres numériques dans votre valise sans vous faire de tour de rein ni vous ruiner grâce à cette offre sur la Kobo Clara Black and White !
La liseuse bénéficie d’une réduction immédiate de 13%, soit 20€ en moins. Le prix de la Kobo Clara BW avec 16Go de stockage passe de 149,99€ à 129,99€.
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Kobo Clara BW – Les points forts
La liseuse embarque un écran tactile E Ink Carta 1300 HD anti-reflet avec une diagonale de 6 pouces. La Kobo Clara BW se manipule facilement grâce à son format compact : 15,9 x 11,2 x 0,9 cm. Extrêmement légère, elle pèse 174g.
Certifiée IPX8, elle est entièrement étanche. Vous pouvez lire à la piscine ou à la plage. La liseuse est étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes.
Elle dispose d’un réglage de la luminosité et de la température de couleur ComfortLight PRO.
La Kobo Clara BW permet aussi d’écouter vos livres audio Kobo avec la technologie sans fil Bluetooth. Suivez ce lien pour l’acheterOu Suivez ce lien.
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