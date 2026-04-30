My Smart Book, une librairie de 450 000 livres numériques avec lesquels vous discutez !

Le monde de l’édition numérique connaît aujourd’hui une sacrée évolution depuis l’arrivée de la liseuse.
La start-up française My Smart Book vient de lancer la toute première interface de lecture permettant de dialoguer directement avec les livres.
Grâce à l’intelligence artificielle, l’ebook traditionnel se transforme en « smart book » : un compagnon de lecture interactif et intelligent.
Une lecture enrichie, sans dénaturer l’œuvre
Contrairement aux IA grand public comme Gemini ou ChatGPT qui puisent leurs informations sur tout Internet, la technologie de My Smart Book est « fermée ».
Elle garantit que les réponses fournies proviennent exclusivement du contenu du livre que vous êtes en train de lire.
Cette approche, développée avec des partenaires souverains. Il y a Mistral AI pour le modèle de langage et Scaleway pour l’hébergement. Le concept respecte les droits des auteurs et des éditeurs.
Le livre ne change pas, c’est notre manière de l’explorer qui évolue.
My Smart Book – Comment ça marche ?
Accessible sur appli iOS, Android et tous les navigateurs web, la plateforme propose plusieurs choses.
-Une librairie immense avec plus de 450 000 titres disponibles au prix standard. Il n’y a pas de surcoût pour l’IA.
C’est une librairie de livres numériques à part entière au même titre que Amazon ou Fnac. Il y a toutes sortes de livres : littérature, parascolaire, manga, romance, voyage etc.
-Des fonctions d’annotations, recherche et marque-pages classiques, résumé de chapitre.
-Enfin, un bouton permet de poser n’importe quelle question au texte à tout moment.
Quelques exemples concrets d’interaction
Imaginez que vous lisez un classique de la littérature ou un guide de voyage. Voici comment vous pourriez interagir avec l’application
Lecteur : « Je n’ai pas bien compris le mobile de ce personnage dans le chapitre précédent, peux-tu m’expliquer ses intentions sans me spoiler la suite ? »
My Smart Book : « Bien sûr. Dans le chapitre 4, le personnage agit principalement par loyauté envers sa famille, comme l’indique sa discussion avec son frère. Il cherche à protéger l’héritage, mais il ignore encore le secret qui sera révélé plus tard… »
Ou encore, dans un livre de cuisine :
Lecteur : « Je n’ai pas de beurre pour cette recette, par quoi puis-je le remplacer en gardant une texture similaire ? »
Une innovation Made in France
Fondée par Emmanuel Marie-Cardine et Stéphane Amiot, deux experts cumulant 30 ans d’expérience dans l’édition, cette innovation veut moderniser l’expérience numérique.
Ce concpet pourrait séduire notamment les jeunes publics et devenir un outil précieux pour tous.
Dès l’inscription à la plateforme, plusieurs classiques de la littérature sont offerts pour tester immédiatement cette nouvelle façon de lire. Essayez !
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