French Days – Samsung Galaxy A26 à un prix massacré

Pour les French Days, le pack Samsung Galaxy A26 est à un prix agressif ! Profitez de 36% de remise et en plus un remboursement de 50€.
Le Galaxy A26 est sorti en mars 2025. Dans ce pack vous recevez le smartphone + un bracelet FIT3.
Le Samsung Galaxy A26, 128 Go+ le bracelet connecté est à 249€ au lieu de 392€. Mai ce n’est pas tout, il y a une offre de remboursement de 50€. Résultat le pack vous revient à 199€. C’est une excellente affaire ! Suivez ce lien pour l’acheter ou Cliquez ici.
Autre bon plan, le smartphone seul est à 194.90€ Suivez ce lien.
Samsung Galaxy A26 – Les caractéristiques techniques
Ecran : Super AMOLED 6,7 pouces – 120Hz, Android 15.
Dimensions : 164 x 77,5 x 7,7mm – 200g
Processeur : Exynos 1380
Mémoire et stockage : 6/256Go
Batterie : 5000mAh, 25W
Appareil photo : 50MP (f/1.8) OIS, UGA 8MP (f/2.2), Macro 5MP (f/2.4)
Capteur Selfie : 13MP (f/2.2)
Mise à jour : 6 ans OS et sécurité
IP67
Fonctionnalités IA :
Entourer pour chercher
Effaceur d’objets
Suggestions d’édition
Création de filtres personnalisés
Remasteriser
