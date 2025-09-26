Destination Lune avec Tom Hanks, mon avis sur ce rendez-vous à L’Atelier des Lumières

Jusqu’au mois de décembre, L’Atelier des Lumières (Paris) propose un voyage immersif pas comme les autres.
“Destination Lune, un voyage immersif avec Tom Hanks” c’est une aventure ancrée dans le réel et dans l’histoire de la conquête spatiale.
Destination Lune, un récit
Les missions Apollo sont au centre de cette épopée. Tom Hanks (doublé par la voix emblématique de Jean-Philippe Puymartin), est passionné depuis toujours par l’exploration spatiale.
Tom Hanks vous accompagne pour un voyage vers la Lune dans une nouvelle expérience à l’Atelier des Lumières. RDV sur https://t.co/elC5WrZuHP pour en savoir +#culture #art #Paris #EXPO2025 #expo #TomHanks pic.twitter.com/QFaN33474r
— IDBOOX (@IDBOOX) September 25, 2025
Il nous narre une histoire, qui ressemble à une fresque tout près des étoiles. Avec ce pilote au charisme légendaire, on explore la course vers la Lune, les premiers pas de Neil Armstrong, les missions en cours…
Pendant 50mn, le voyageur s’immerge dans le sujet, accompagné par la bande originale composée par Anne Nikitin (bandes-son de la série Hijack ou le film American Animals).
Des images inédites
Préparez-vous à une immersion totale dans l’épopée spatiale ! Cette expérience unique projette à grand échelle des milliers de clichés lunaires. Ils sont restaurés par l’expert Andy Saunders.
En mélangeant les images d’archives de la NASA et des photographies originales du programme Apollo, vous découvrez des détails que personne n’avait vus auparavant.
Au-delà de l’image, cette exposition est une véritable plongée dans l’humain. Grâce aux interviews menées par Hanks auprès des membres du programme Artemis, astronautes et scientifiques, partagent leurs rêves.
Quand L’Atelier des Lumières propose autre chose
Avec Destination Lune, L’Atelier des lumières sort de sa zone de confort. Nous sommes habitués à voir de grandes rétrospectives sur des artistes ou encore des shows axés sur la BD.
Là c’est complétement différent. Je me demande si ce documentaire scientifique, passionnant au demeurant, a vraiment sa place dans ce lieu ? Le spectacle est dans les images iconiques et moins de le mapping.
Moins onirique, et plus didactique et pédagogique, Destination Lune plaira néanmoins aux amateurs d’astronomie et à celles et ceux qui rêvent un jour… de marcher sur la Lune.
Envie de voir des Expos ? Découvrez d’autres visites ici