Le Samsung Galaxy Fold 7 s’offre une remise de 33% rien que pour vous

Par / 26/09/2025 / Bon Plan, Galaxy Z Fold 7

Sorti il y a très peu de temps, le Samsung Galaxy Fold 7 est en très bon plan !

Le Galaxy Z Fold 7 l’un des smartphones pliants les plus stylés.  Il est maintenant avec 33% de remise en remise directe ! 

Le Galaxy Z Fold 7 512 Go passe à 1493€ au lieu de 2219€. Incroyable mais vrai ! Suivez ce lien pour l’acheter.
Le Z Fold 7 est un smartphone très haut de gamme, fin, léger et hyper efficace. Il obtient l’excellente note de 8.6 / 10 à notre test. 
Découvrez toutes les caractéristiques techniques ci-dessous.

Samsung Galaxy Z Fold 7 – Les caractéristiques techniques 

Galaxy Z Fold 7 – 5G
Ecran Ecran externe 6,5 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Ecran interne 8 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Définition Ecran externe  2520 x 1080 pixels (Dynamic AMOLED 2X) – 2600nits
Ecran interne 2160 x 1856 pixels  (Dynamics AMOLED 2X) – 2600nits, HDR10+
Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite 
RAM 12/16Go DDR5X
Stockage 256Go/512Go/1To
Mises à jour  7 ans OS et 7 ans sécurité
Caméras arrières 200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS + UGA 12MP (f/2.2) + Téléobjectif X3 10MP (f/2.4) OIS – Vidéo 8K/30ims
Caméras frontales 10MP (f/2.2)
IP68 IP48
Batterie 4400mAh
Charge rapide 25W (non fourni), sans fil 15W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Latéral
Connectivité WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
Audio 2 haut-parleur
Android Android 16 – One UI 8
Dimensions Ouvert  158,4 x 143,2 x 4,2mm – 215g
Fermé  158,4 x 72,8 x 8,9mm

 

 

