Galaxy S25 Ultra – Samsung pulvérise son prix pour le Black Friday

À l’occasion du Black Friday et pendant un temps très limité, Samsung sabre le prix du Galaxy S25 Ultra. Cette offre est limitée dans le temps.
Le Galaxy S25 Ultra est la bonne affaire du week-end. À l’occasion du Black Friday, Samsung a décidé de faire passer le prix du Galaxy S25 Ultra sous les 950€.
Galaxy S25 Ultra – Une offre à ne pas manquer
Cette offre n’est valable encore que quelques heures. Le Galaxy S25 Ultra 12/256 Go est affiché à 1099€. Grâce au code BF100, le smartphone passe à 999€. Ce n’est pas terminé. Si vous payez via PayPal, vous obtenez une réduction supplémentaire de 50€. Au final, le prix du Galaxy S25 Ultra tombe à 949€.
Il ne vous reste peu de temps pour l’acquérir. En effet, cette opération se termine le 24 novembre 2025 à 11h59.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les autres offres Samsung pour le Black Friday
Le fameux smartphone pliable à clapet Galaxy Z Flip 7 bénéficie également de cette offre. Le Galaxy Z Flip 7 est à 999€ mais avec le code BF100, il passe à 899€. Si vous payez avec PayPal, il vous revient à 849€ (899€ – 50€).
Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung a également mis en place une offre spéciale pour son PC portable premium Galaxy Book5 Pro 360. L’ordinateur est affiché à 1753,30€. Vous bénéficiez de 100€ de réduction avec le code BF100 que vous pouvez cumuler à 10% de réduction supplémentaire si vous l’achetez via l’application Samsung.
Suivez ce lien pour l’acheter.
