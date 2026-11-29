Le Honor 600 s’offre une belle réduction pour Black Friday. Profitez de ce prix pour acquérir un smartphone fiable et bien conçu.
Vous avez plusieurs options
Première option. Le Honor 600 256Go est à 449.90€. Vous économisez 50€. Mais avec le code ABF2026, son prix baisse de 10% il vous revient à 404.90€. Suivez ce lien pour acheter.
Seconde option le Honor 600 512 Go est en bon plan 499.90€ vous économisez 50 euros. Avec le code ABF2026 il baisse de 10%. Vous le payez au final 449,91€. Suivez ce lien pour acheter.
Troisième option. Le pack Honor 600 512 Go est en bon plan à 549.90€ avec une Watch 2i offerte ou un caque offert. Vous économisez 100€. avec le code ABF2026 494,91€. Suivez ce lien pour acheter.
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Honor 600 – La fiche technique complète
|Honor 600
|Ecran
|6,57 pouces AMOLED (60Hz – 120Hz)
|Définition
|2728 x 1264 pixels (458ppi) – 8000 niits
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|RAM
|8 Go (+ 8 Go virtuelle)
|Stockage
|256 Go
|Mises à jour
|6 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|200 MP (1/1.4’’, f/1.9, OIS) + UGA 12 MP (f/ 2.2) – vidéo 4K/30ims
|Caméras frontales
|50 MP (f/2.0) – Vidéo 4K/30ims
|Etanchéité
|IP68 et IP 69K
|Batterie
|64000 mAh
|Vitesse de charge
|Filaire 80W, inversée 27W
|SIM
|Oui (Nano SIM / eSIM)
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|Haut-parleurs stéréo
|OS
|Android 16 – Magic OS10
|Dimensions / poids
|156 x 74,7 x 7,8 mm – 185 g