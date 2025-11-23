Galaxy Z Flip 7 – Son prix plonge pour le Black Friday à un niveau rarement vu

Le Galaxy Z Flip 7 s’affiche à un prix ridiculement bas pour le Black Friday. Même Samsung n’en revient pas.
Ce Black Friday 2025 démarre très fort. Ce méga bon plan concerne le dernier smartphone pliable à clapet de Samsung.
Le Galaxy Z Flip 7 à un prix de folie pour le Black Friday
Le Galaxy Z Flip 7 est affiché à 836,99 €. Vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 80 € avec le code BFFR80. Le prix du Galaxy Z Flip 7 descend à 756,99 €. Ça ne s’arrête pas là.
Vous pouvez le payer encore moins cher. Si vous passez avec PayPal, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 33 € supplémentaire (Voir les conditions).
Cette offre concerne le modèle avec l’espace de stockage le plus élevé proposé par Samsung. Il embarque 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Au final, le prix de ce Galaxy Z Flip 7 passe à 723,99 €. À ce prix-là, personne ne peut rivaliser.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung Galaxy Z Flip 7 – Toutes les caractéristiques
|Galaxy Z Flip 7 – 5G
|Ecran
|Ecran pliable : 6,9 pouces Dynamic AMOLED X2 (2520 x 1080 pixels) – (1Hz-> 120Hz)
Ecran externe : 4,1 pouces Super AMOLED (1048 x 948 pixels) – 120Hz
|Définition
|Ecran pliable : 2640 x 1080 pixels – pic 2600nits
Ecran extérieur : 720 x 748 pixels – pic 2600nits
|Processeur
|Exynos 2500
|RAM
|12Go
|Stockage
|256/512Go
|Mises à jour
|7 ans mise à jour OS et sécurité
|Caméras arrières
|50MP (f/1.8) + UGA 12MP (f/2.2) – vidéo 4K 60 fps
|Caméras frontales
|10MP (f/2.2)
|IP68
|IP48
|Batterie
|4300mAh
|Charge rapide
|25W (non fourni) + 15W sans fil
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sur le côté
|Connectivité
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 14 – One UI 7
|Dimensions
|166,7 x 75 , x 6,5 mm – 188g
85,5 x 75,2 x 13,7 mm