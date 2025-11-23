Galaxy Z Flip 7 – Son prix plonge pour le Black Friday à un niveau rarement vu

Par / 23/11/2025 / Black Friday, Bon Plan, Galaxy Z Flip 7, Samsung

Le Galaxy Z Flip 7 s’affiche à un prix ridiculement bas pour le Black Friday. Même Samsung n’en revient pas. 

Ce Black Friday 2025 démarre très fort. Ce méga bon plan concerne le dernier smartphone pliable à clapet de Samsung. 

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 à moins de 750€ pendant le Black Friday

Le Galaxy Z Flip 7 à un prix de folie pour le Black Friday

Le Galaxy Z Flip 7 est affiché à 836,99 €. Vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 80 € avec le code BFFR80. Le prix du Galaxy Z Flip 7 descend à 756,99 €. Ça ne s’arrête pas là.

Vous pouvez le payer encore moins cher. Si vous passez avec PayPal, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 33 € supplémentaire (Voir les conditions).

Cette offre concerne le modèle avec l’espace de stockage le plus élevé proposé par Samsung. Il embarque 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Au final, le prix de ce Galaxy Z Flip 7 passe à 723,99 €. À ce prix-là, personne ne peut rivaliser.
Samsung Galaxy Z Flip 7 – Toutes les caractéristiques

Galaxy Z Flip 7 – 5G
Ecran Ecran pliable : 6,9 pouces Dynamic AMOLED X2 (2520 x 1080 pixels) – (1Hz-> 120Hz)
Ecran externe : 4,1 pouces Super AMOLED (1048 x 948 pixels) – 120Hz
Définition Ecran pliable : 2640 x 1080 pixels – pic 2600nits
Ecran extérieur : 720 x 748 pixels – pic 2600nits
Processeur Exynos 2500 
RAM 12Go 
Stockage 256/512Go 
Mises à jour  7 ans mise à jour OS et sécurité
Caméras arrières 50MP (f/1.8) + UGA 12MP (f/2.2) – vidéo 4K 60 fps
Caméras frontales 10MP (f/2.2) 
IP68 IP48
Batterie 4300mAh
Charge rapide 25W (non fourni) + 15W sans fil
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sur le côté
Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 14 – One UI 7
Dimensions 166,7 x 75 , x 6,5 mm – 188g
85,5 x 75,2 x 13,7 mm

