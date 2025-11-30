Honor Pad 10 la tablette à moins de 250€ avec un cadeau pour Black Friday

La Honor Pad 10 s’offre un vrai bon plan pour Black Friday. Profitez-en vite il ne reste plus que quelques jours !
La tablette dédiée au travail et au loisir passe sous la barre des 250€ avec une réduction de 100€. Voici comment l’obtenir au meilleur prix.
La tablette passe à 249,90€. Pour l’achat de la tablette le clavier est offert. Vous payez 249.90€ au lieu de 499,70€, avec le coupon de 50€ à utiliser ici. Suivez ce lien pour l’acheter.
HONOR Pad 10 quelques infos
Avec le HONOR Pad 10, chaque instant du quotidien devient un vrai plaisir visuel et créatif. Son grand écran 12,1 pouces 2.5K aux couleurs éclatantes offre une expérience immersive. Sa batterie longue durée vous accompagne toute la journée.
Le processeur Snapdragon 7 Gen 3 garantit fluidité et réactivité, même en multitâche. Fine, légère et élégante, la Pad 10 s’intègre à tous les styles de vie. Idéale pour exprimer sa créativité, organiser ses idées ou se divertir, elle s’impose comme l’alliée incontournable ! Suivez ce lien pour l’acheter.
