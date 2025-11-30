Black Friday – Kindle Scribe 2024 jusqu’à 35% de remise en fonction des modèles

Kindle Scribe s’offre une belle réduction pour Black Friday. La liseuse bloc-notes numérique qui vous permet de lire et d’écrire est à un super prix ! Celui-ci ne baissera pas plus.
La liseuse est vendue dans un pack . Ce pack comprend le Kindle Scribe 16 Go, une couverture de protection et un adaptateur secteur de 9 W. Ce pack spécial Kindle Scribe est à 335,67€ au lieu de 514,97€. Vous économisez 35%. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le pack avec l’appareil comprenant 32 Go de stockage est à 353.67€, vous économisez 34%. Suivez ce lien pour l’acheter.
La version 64 Go pour ce même pack est à 380.67€, vous économisez 33%. Suivez ce lien pour l’acheter.
Kindle Scribe 2024 seul version 16Go est à 299.99€ Vous économisez 30% Suivez ce lien pour acheter.
En 32Go il est à 319.99€, vous économisez 29%. Suivez ce lien pour l’acheter. Et la version 64Go est à 349.99€. Vous économisez 27%. Suivez ce lien pour l’acheter.
Kindle Scribe 2024 des infos et une vidéo
Le Kindle Scribe 2024 propose un écran de 10,2 pouces avec éclairage avant intégré. Il pèse 433 grammes et le nouveau stylet Premium est inclus pour toutes les versions. L’autonomie annoncée est de 12 semaines sans recharge.
En plus de la bibliothèque d’ebooks, le Kindle Scribe fait office de carnet de notes numérique. Avec la nouvelle façade plane et les bordures blanches uniformes, on retrouve la sensation d’écrire sur une feuille de papier.
Le stylet est encore meilleur. Doté d’un bouton raccourci personnalisable et d’une gomme souple et douce, le stylet vous permet d’écrire instantanément et naturellement. Il est prêt à l’emploi. Vous n’avez pas à le configurer ni à le recharger. C’est une excellente nouvelle !
Amazon ajoute une nouvelle fonctionnalité avec Active Canvas. Commencez à écrire directement sur la page d’un livre et la fonctionnalité Active Canvas créera automatiquement un espace pour vos notes. Vos notes s’intègrent au passage du texte en question. Elles restent visibles et en lien à leur contexte, même lorsque vous changez la taille de la police.
La fonction bloc-notes est aussi améliorée. On crée intuitivement ses dessins, ses textes. Le tout pouvant être exporté facilement. Suivez ce lien.
