iPhone 16 et iPad – Des mégas réductions qui font trembler Halloween

Je partage avec vous ces super bons plans sur l’iPhone 16 et l’iPad avant que ces offres disparaissent. Profitez-en vite.
C’est la fête des prix chez Apple. On ne voit pas ça tous les jours : l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16e et l’iPad baissent leur prix simultanément.
L’iPhone 16 128Go noir passe de 848€ à 823€. Vous bénéficiez d’une réduction de 25€ au moment de passer la commande. D’autres couleurs sont disponibles.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Vous bénéficiez de la même promotion sur l’iPhone 16 Plus équipé de 128Go de stockage. Le prix de l’iPhone 16 Plus blanc 128Go passe de 966€ à 941€. Vous bénéficiez encore une fois de 25€ de remise à la commande.
Suivez ce lien pour l’acheter.
L’iPhone 16e est également concerné par cette offre. Le prix de l’iPhone 16e est affiché à 669€ mais vous bénéficiez une nouvelle fois d’une baisse de 25€. Au final, l’iPhone 16e vous revient à 644€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Je termine cette farandole de promotions avec l’iPad. L’iPad 11 pouces avec sa puce A16 et 128 Go de stockage passe de 347,09€ à 335,05€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici