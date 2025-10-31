Galaxy S26 Edge – Samsung y croit toujours et nous met la tête à l’envers

Le Samsung Galaxy S26 Edge est ressuscité. Il revient d’entre les morts, encore plus fin et encore plus fort.
On l’annonçait annulé et enterré, le Galaxy S26 Edge renaît de ses cendres. Une nouvelle rumeur remontée des profondeurs du web par le site GalaxyClub clame que le Galaxy S26 Edge n’a pas été abandonné.
Le Galaxy S26 Edge renait de ses cendres ?
Samsung croit encore dans le potentiel de son smartphone ultra slim. Le Galaxy S26 Edge était devenu invisible sous les radars car il a changé de nom.
La firme coréenne compte aller plus loin en proposant un smartphone encore plus fin que le Galaxy S25 Edge. Le Galaxy S26 Edge porte le nom de code en interne « More Slim ». Pour information, le Galaxy S25 Edge portait le patronyme « Slim ».
On peut donc supposer que le S26 Edge sera plus fin que son prédécesseur. Il passera sous les 5,85 mm d’épaisseur.
Et la batterie ?
Il faut maintenant espérer que Samsung a trouvé une solution pour glisser sous la coque de son futur smartphone une plus grosse batterie. Le Galaxy S25 Edge doit se contenter d’une batterie de 3900mAh. L’autonomie n’est pas son point fort comme pour tous les smartphones avec une telle finesse.
D’autres smartphones développés par des concurrents vont arriver avant la fin de l’année 2025. Ils ont résolu le problème en optant pour des batteries en silicium-carbone. Samsung n’a pas encore sauté le pas ; espérons qu’elle le fera pour le Galaxy S26 Edge.
