Le prix du puissant realme GT 7 tombe à moins de 500€ pendant le Black Friday

Par / 21/11/2025 / Realme, realme GT 7

Un smartphone premium à ce prix-là, on ne peut voir ça que pendant le Black Friday. Le realme GT 7 passe sous les 500€. 

N’attendez pas que les stocks soient épuisés. Le très récent realme GT 7 s’offre une réduction de 29% pendant le Black Friday.

Black Friday, le prix du récent realme GT 7 passe à 469€

Ce smartphone nous avait impressionné lors de notre test pour son rapport qualité/prix. Avec ce nouveau prix, le realme GT 7 rentre dans le clan des bons plans incontournables du Black Friday.

Pour mémoire, ce smartphone possède un écran AMOLED de 6,78 pouces 6000 nits, une batterie de 7000 mAh 120W, un capteur photo principal Sony IMX906 et un processeur MediaTek Dimensity 9400e. Le chargeur est offert avec le smartphone.

Ces caractéristiques ne reflètent pas son prix. Le realme GT 7 12/256 Go passe de 666€ à 469€. Vous économisez 197€.
Suivez ce lien pour l’acheter en bleu.
Cliquez sur ce lien pour l’acheter en noir.

La magie du Black Friday ne s’arrête pas là. Le realme GT 7T est également en promotion. Le realme GT 7T 12/256Go est vendu à seulement 369,99€ au lieu de 429,99€. Vous économisez 60€.
Suivez ce lien pour l’acheter.

realme GT 7 – La fiche technique complète

realme GT 7 – 5G
Ecran 6,78 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) HDR10+ et Dolby Vision
Définition 2780 x 1264 pixels – pics 6000nits 
Processeur MediaTek Dimensity 9400e gravé en 4nm
RAM 12Go DDRX5 (16Go pour le Dream Edition)
Stockage 256/512Go UFS 4.0
Mises à jour  4 ans mise à jour OS et sécurité
Caméras arrières Sony IMX 906 50MP 1/1,56” (f/1.8) + 50MP téléphoto S5KJN5 1/2.8” (f/2.0) + UGA 8MP (f/2.2) – Vidéo 4K/60ims
Caméras frontales 32MP IMX615 (f/2.4)
IP68IP66/ IP69
Batterie 7000mAh
Charge rapide 120W (offert au lancement)
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC 360°
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 15 – realme UI 6.0
Dimensions 162,42 x 76,13 x 8,3 mm – 206g

