Le prix du puissant realme GT 7 tombe à moins de 500€ pendant le Black Friday

Un smartphone premium à ce prix-là, on ne peut voir ça que pendant le Black Friday. Le realme GT 7 passe sous les 500€.
N’attendez pas que les stocks soient épuisés. Le très récent realme GT 7 s’offre une réduction de 29% pendant le Black Friday.
Ce smartphone nous avait impressionné lors de notre test pour son rapport qualité/prix. Avec ce nouveau prix, le realme GT 7 rentre dans le clan des bons plans incontournables du Black Friday.
Pour mémoire, ce smartphone possède un écran AMOLED de 6,78 pouces 6000 nits, une batterie de 7000 mAh 120W, un capteur photo principal Sony IMX906 et un processeur MediaTek Dimensity 9400e. Le chargeur est offert avec le smartphone.
Ces caractéristiques ne reflètent pas son prix. Le realme GT 7 12/256 Go passe de 666€ à 469€. Vous économisez 197€.
La magie du Black Friday ne s’arrête pas là. Le realme GT 7T est également en promotion. Le realme GT 7T 12/256Go est vendu à seulement 369,99€ au lieu de 429,99€. Vous économisez 60€.
realme GT 7 – La fiche technique complète
|realme GT 7 – 5G
|Ecran
|6,78 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) HDR10+ et Dolby Vision
|Définition
|2780 x 1264 pixels – pics 6000nits
|Processeur
|MediaTek Dimensity 9400e gravé en 4nm
|RAM
|12Go DDRX5 (16Go pour le Dream Edition)
|Stockage
|256/512Go UFS 4.0
|Mises à jour
|4 ans mise à jour OS et sécurité
|Caméras arrières
|Sony IMX 906 50MP 1/1,56” (f/1.8) + 50MP téléphoto S5KJN5 1/2.8” (f/2.0) + UGA 8MP (f/2.2) – Vidéo 4K/60ims
|Caméras frontales
|32MP IMX615 (f/2.4)
|IP68IP66/
|IP69
|Batterie
|7000mAh
|Charge rapide
|120W (offert au lancement)
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC 360°
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – realme UI 6.0
|Dimensions
|162,42 x 76,13 x 8,3 mm – 206g