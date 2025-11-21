Apple Watch SE – Le Black Friday remet les pendules à l’heure et baisse son prix

Le prix de l’Apple Watch SE passe sous les 190€. Ça n’est possible que pendant le Black Friday.
L’Apple Watch SE 2ème génération bénéficie d’une offre Black Friday. Vous allez pouvoir passer à votre poignet la célèbre montre connectée d’Apple pour moins de 190€.
Ce bon plan Black Friday concerne l’Apple Watch SE 2ème génération avec un cadran de 40 mm. Le prix de vente conseillé est de 209€.
Avec cette offre, le prix de l’Apple Watch SE avec son bracelet boucle sport tombe à 188,90€.
Si vous préférez un bracelet classique en silicone, le prix de cette Apple Watch SE est de 189€.
Apple Watch SE – Les points forts
La Watch SE offre un rapport qualité prix inégalé. Envoyez un message, prenez un appel, écoutez de la musique et des podcasts, utilisez Siri, elle sait tout faire comme les grandes
L’Apple Watch SE sait aussi prendre soin de vous en recueillant des données précises sur votre santé, en recevant notamment des notifications en cas d’arythmie ou de fréquence cardiaque anormalement élevée ou faible.
Cette montre connectée veille également à votre sécurité avec des fonctionnalités comme Détection des accidents ou détection des chutes et de données d’entraînement améliorées.
L’Apple Watch SE vous accompagne aussi dans la pratique de sports diverses. L’application Exercice vous propose de multiples façons de vous entraîner et vous fournit des données avancées pour en savoir plus sur vos performances. Résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres, elle est aussi adaptée à la natation.
