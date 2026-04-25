Sculpter l’éternité – Quand le pinceau de Xavier Coste libère la pierre dans une BD

Il est rare qu’une bande dessinée parvienne à capturer non seulement la vie d’un artiste, mais l’essence même de l’acte de créer.
Avec Sculpter l’éternité : Rodin face à Michel-Ange, fruit d’une coédition entre les éditions Rue de Sèvres et le Musée du Louvre, Xavier Coste agit comme un magicien. Il nous offre un voyage métaphysique et sensoriel au plus près de la matière.
Sculpter l’éternité – Le vertige du doute
L’histoire nous plonge dans le Paris des années 1870. À trente ans, Auguste Rodin est un artiste “invisible”.
Rejeté par les salons, incompris par ses pairs qui jugent son travail trop étrange ou inabouti, il s’épuise dans une quête de perfection qui semble se dérober sans cesse.
C’est ici que Xavier Coste fait un choix narratif audacieux et brillant : transformer cette errance en une “biographie fantastique”.
Hanté par le génie de Michel-Ange, Rodin ne se contente pas d’étudier ses œuvres ; il dialogue avec son spectre.
Dans les salles du Louvre — notamment la majestueuse Salle des Caryatides — les statues s’animent, les marbres s’éveillent et le maître de la Renaissance devient un guide spirituel, à la fois mentor écrasant et miroir des propres tourments de Rodin.
Le “Non finito” : l’art de l’inachevé
Au cœur de ce dialogue par-delà les siècles se trouve une obsession commune : le “Non finito”. Cette technique, consistant à laisser des parties de l’œuvre à l’état brut pour souligner la force du mouvement et l’émergence de la vie hors de la pierre, devient le fil rouge de l’album.
Xavier Coste s’approprie merveilleusement ce concept dans son propre dessin. Son trait, vif et instinctif, privilégie l’élan du premier jet à la ligne polie.
À travers de nombreuses pleins pages, il parvient à retranscrire la lourdeur du bloc et la vibration de la chair, rendant hommage à cette idée que sculpter, c’est avant tout « enfermer la vie dans la pierre pour l’éternité ».
Plus qu’un portrait, un miroir
Ce qui touche profondément dans cet album, c’est la dimension universelle du sujet.
Xavier Coste avoue lui-même avoir projeté ses propres questionnements d’auteur dans le personnage de Rodin.
Le livre devient alors une réflexion sur le doute de l’artiste, ce sentiment de n’être jamais “assez bien” qui précède souvent les grands déclics créatifs, comme celui que connaîtra Rodin lors de son voyage salvateur à Florence.
Sculpter l’éternité est une œuvre qui s’apparente à la BD, d’une beauté plastique saisissante. Xavier Coste réussit le tour de force de rendre la sculpture — art de la 3D et de la masse — parfaitement vivante sur le papier.
Sculpter l’éternité est un ouvrage intime, puissant et visuellement grandiose. Pour acheter ce livre suivez ce lien ou cliquez ici.
Envie de lire ? Consultez d’autres chroniques ici.