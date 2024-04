Conseil de lecture manga – La règle de trois

La règle de trois est un manga très émouvant de Fumiya Hayashi sorti dans la collection Sakka chez Casterman. Voici ce qu’on en pense.

Manga La règle de trois – Ce qu’on en pense

La règle de trois est un manga en deux volumes. C’est une tranche de vie pleine de finesse. Ce récit nous fait découvrir trois amis que rien ne semble pouvoir séparer jusqu’au jour où l’amour s’immisce entre eux. Leur amitié qui se brise et l’un d’entre eux préfère s’éclipser.

Des années plus tard, les souvenirs et le passé ressurgissent lorsque le fil de ce dernier vient frapper à leur porte. Ce triangle amoureux nous entrainer dans une histoire pleine de regrets.

Plutôt que de jouer sur la rivalité et la violence, l’auteur préfère aborder les ravages des non-dits et celui de la culpabilité. La règle de trois est une histoire tout en douceur qui nous prend délicatement par la main et dans laquelle on se laisse volontiers entraîner.

La règle de trois – Le résumé de l’histoire

” Nous trois, ça aurait dû durer pour toujours. ” Kôtarô et Tôru, voisins et amis d’enfance, sont autrefois tombés amoureux de la même jeune femme : Tôko. Tous trois ont formé un étrange triangle doux-amer, jusqu’à la disparition soudaine de Tôru.

Aujourd’hui, malgré toutes les années, malgré son mariage en apparence paisible avec Tôko, Kôtarô reste hanté par les regrets et rongé par la culpabilité. Une rencontre comme un coup de tonnerre va brutalement ramener le couple dans le passé, à l’époque lumineuse où la vie s’écrivait à trois. Une nouvelle signature pour ce diptyque lumineux et doux-amer dont les deux volets paraissent simultanément.

