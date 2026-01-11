Soldes – De 50 à 98 pouces, TCL rabote le prix de ses TV

Offrez-vous une nouvelle télévision sans vous ruiner. TCL vide ses stocks de TV QLED pendant les soldes. C’est le moment de voir grand.
55 pouces, 65 pouces, 75 pouces, 85 pouces, TCL fait fondre les prix de ses téléviseurs. Faites votre choix sur la taille d’écran qui vous convient le mieux.
La TV TCL 50 pouces 50Q6C QD-Mini LED descend son prix de 499€ à 449€. Il s’agit d’une TV 4K HDR avec une dalle 144Hz. Son niveau de luminosité grimpe à 1000 nits. Elle est compatible avec Google TV.
Le prix de la TV TCL 55T8C 55″ QLED 4K HDR Ultra HD TV passe de 479€ à 399€. Vous économisez 80€. Cette TV possède un écran 144Hz. Elle est compatible Dolby Vision et Dolby Atmos. Elle fonctionne sous Google TV.
La TV TCL 65 V6C 65 Pouces Direct LED de 2025 bénéficie d’une baisse de prix de 150€. Cette TV est 4K HDR et elle embarque Google TV.
La TV 75 pouces 75T8C QLED 4K est également en promotion. Son prix tombe à 799€ au lieu de 1049€, soit une réduction de 250€. Elle est compatible Dolby Vision et Dolby Atmos. Son taux de rafraichissement atteint 144Hz.
Toujours plus grand, le prix de la TCL 85Q6C QD-Mini LED TV glisse de 1263€ à 1199€. C’est une dalle 4K avec une luminosité de 1000 nits. Elle supporte le Dolby Vision IQ et le Dolby Atmos. Son écran est 144Hz.
Si vous avez de la place chez vous, TCL rabote également le prix de la TV TCL 98Q6C QD-Mini LED d’une diagonale de 98 pouces. Cette TV 4K affiche une luminosité de 1000 nits et un taux de rafraichissement de 144Hz. Elle fonctionne avec Google TV. Son prix est de 1799€ au lieu de 1897€.
