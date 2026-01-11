Les bons plans smartphones pour les soldes ! Samsung, Apple, Xiaomi, Google Pixel

Les soldes sont là et les smartphones sont de la fête ! Découvrez notre sélection des meilleurs bon plans smartphones pour les soldes de l’hiver 2026 !
Il y a de quoi se faire plaisir à moindre prix ! Xiaomi, Google Pixel, Samsung, Apple …
Xiaomi 15T Pro
Ce smartphone haut de gamme était une des bonnes surprises de la fin de l’année 2025. Grand écran 144Hz, processeur MediaTek Dimensity 9400+, triple appareil photo Leica, batterie 5500mAh, il ne lui manque rien.
Avec ce bon plan, le prix du Xiaomi 15T Pro tombe à seulement 653€. Vous économisez 50€ sur la version 12/256Go.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Google Pixel 9A et Pixel 10
Le Pack Google Pixel 9A (128 Go) avec une enceinte JBL est à -59% vous avez bien lu ! Il passe à 399€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le Pixel 10 est proposé sous forme de pack avec le smartphone + les écouteurs Pixel Buds 2a. C’est une bonne nouvelle !
Le Google Pixel 10 passe de 989.99€ à 699.99€, vous économisez 290 euros et vous repartez avec des Buds. Pour l’acheter c’est ici.
Samsung Galaxy S25
Le smartphone 128 Go + une batterie externe Powerbank incluse. Le prix : 699€ vous économisez 26%. Suivez ce lien pour l’acheter.
Il existe également cette offre le S25 128Go + chargeur 25W . Le prix : 699.95€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Autre bon plan, le smartphone + Google AI Pro pendant 6 mois. Le prix 699€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Enfin autre bon plan, Le S25 + batterie externe 10000 MaH. Le prix 699€. Suivez ce lien pour l’acheter.
iPhone 16
Apple iPhone 16e (128 Go), il passe à 599€ vous économisez 17%. Suivez ce lien pour l’acheter.
L’iPhone 16 128Go passe à 819€.99€ au lieu de 869.99€. Suivez ce lien pour acheter.
Galaxy A56 et Galaxy S24
Le Samsung Galaxy A56 (256Go) + casque Lacoste + chargeur 25W est à 439€. Suivez ce lien pour l’acheter .
Le Galaxy S24 avec chargeur rapide (128 Go) est à 489€ au lieu de 907€.
Attention c’est une vente flash, premier à cliquer premier servi !
Suivez ce lien pour l’acheter en noir.
Couleur Indigo cliquez ici . Si vous préférez la couleur argent suivez ce lien.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.