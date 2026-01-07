Soldes : Samsung Galaxy S24 avec chargeur avec 46% de réduction

Par / 07/01/2026 / Bon Plan, Galaxy S24, soldes

Les soldes commencent bien ! La légendaire Samsung Galaxy S24 avec son chargeur est à moins de 500€. 

Le Galaxy S24 avec chargeur rapide (128 Go) est à 489€ au lieu de 907€.
Attention c’est une vente flash, premier à cliquer premier servi !
Suivez ce lien pour l’acheter en noir. 
Couleur Indigo cliquez ici . Si vous préférez la couleur argent suivez ce lien. 

bon plan Samsung galaxy S24Même si ce n’est pas le dernier modèle Samsung, vous bénéficiez des fonctions Galaxy AI, l’IA de Samsung. 

Samsung Galaxy S24 – Les infos

Ecran : 6.2″ FullHD+, 1Hz – 120Hz, 2600nits max
Processeur : Exynos 2400 SoC
Caméras arrières : 50MP principal, 12MP Ultra grand-angle, 10MP Téléobjectif (3x zoom optique)
Caméra avant : 12MP
RAM : 8Go
Stockage : 128Go/256Go/512Go
Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E
Batterie : 4,000 mAh Super Fast Charge.
Le galaxy S24 est un smartphone haut de gamme ! 

Suivez ce lien pour l’acheter en noir. 
Couleur Indigo cliquez ici . Si vous préférez la couleur argent suivez ce lien. 

 

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Retour en haut