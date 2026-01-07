Soldes : Samsung Galaxy S24 avec chargeur avec 46% de réduction

Les soldes commencent bien ! La légendaire Samsung Galaxy S24 avec son chargeur est à moins de 500€.
Le Galaxy S24 avec chargeur rapide (128 Go) est à 489€ au lieu de 907€.
Attention c’est une vente flash, premier à cliquer premier servi !
Suivez ce lien pour l’acheter en noir.
Couleur Indigo cliquez ici . Si vous préférez la couleur argent suivez ce lien.
Même si ce n’est pas le dernier modèle Samsung, vous bénéficiez des fonctions Galaxy AI, l’IA de Samsung.
Samsung Galaxy S24 – Les infos
Ecran : 6.2″ FullHD+, 1Hz – 120Hz, 2600nits max
Processeur : Exynos 2400 SoC
Caméras arrières : 50MP principal, 12MP Ultra grand-angle, 10MP Téléobjectif (3x zoom optique)
Caméra avant : 12MP
RAM : 8Go
Stockage : 128Go/256Go/512Go
Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E
Batterie : 4,000 mAh Super Fast Charge.
Le galaxy S24 est un smartphone haut de gamme !
