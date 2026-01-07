Le Honor Magic 8 Air, encore plus léger que l’iPhone Air se montre en photo

Le Honor Magic 8 Air se concrétise à travers de nouveaux visuels. Il s’annonce aussi léger qu’une plume et sans concessions.
Honor veut son smartphone ultra fin et ultra léger comme Apple et Samsung. L’accueil frileux de l’iPhone Air et du Galaxy S25 Edge n’a pas stoppé Honor.
Le constructeur chinois pourrait au contraire créer l’engouement en proposant un smartphone premium très fin et très léger.
Honor Magic 8 Air – Un smartphone à la fois premium et ultra-fin,
C’est ce qu’a laissé entendre le président du groupe sur le réseau Weibo. Le Magic8 Air possède à la fois les caractéristiques des modèles Pro et d’un appareil « Air ». Honor pourrait réussir là où Samsung et Apple ont échoué en proposant un smartphone sans concession.
C’est la raison qui a plombé l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge. Les compromis pour proposer un smartphone ultra fin et léger sont trop importants.
UniverseIce nous propose de visualiser le Honor Magic 8 Air à travers un visuel composé à partir des informations qu’il a collectées. Rien n’est donc officiel. Le Magic 8 Air est représenté avec une coque métallisée et un bloc photo qui ressemble à celui du Google Pixel 10 Pro XL.
Magic 8 Air – Le plus léger
Selon lui, le Honor Magic8 Air mesure 6,3 mm d’épaisseur. Il est plus épais que l’iPhone Air (5,6 mm) ou que le Galaxy S25 Edge (5,8 mm). Cela permettra à Honor d’intégrer une grosse batterie en silicium-carbone et des capteurs photo premium. Ce sont les défauts majeurs de ses concurrents.
Le Honor Magic 8 Air s’annonce en revanche plus léger avec seulement 158 g sur la balance contre 165 g pour l’iPhone Air et 163 g pour le Galaxy S25 Edge. Pour confirmer ces informations, Li Kun, le Product Manager Honor, a partagé la photo du Magic 8 Air sur une balance à côté d’un iPhone Air.
Honor Magic 8 Air – Les caractéristiques
C’est une vraie prouesse, surtout si l’on en croit les précédentes rumeurs. Il se murmure que le Magic 8 Air intègrerait un écran de 6,31 pouces, un processeur MediaTek Dimensity 9500 et une batterie de 5500 mAh compatible 80W. Ça laisse rêveur.
La sortie du Honor Magic 8 Air est attendue pour la fin du mois de janvier.