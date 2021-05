Alma – Un manga post-apocalyptique entre Je suis une légende et Blade Runner - IDBOOX

Alma est un manga de SF de Shinji Mito édité par Panini Manga qui se démarque des autres Seinen. De quoi ça parle ?

Alma est arrivé à la rédaction et une fois n’est pas coutume j’ai décidé de lire un manga. A la lecture du dossier de presse, il a tout de suite piqué ma curiosité et retenu mon attention. Alma se déroule dans un univers post-apocalyptique.

Ray est un adolescent de 15 ans. Il parcourt les rues de la ville avec son amie Trice à la recherche d’une trace de vie. Ils semblent être les derniers êtres humains sur terre.

L’histoire pourrait s’arrêter là mais ils sont tout à coup attaqués par un Android. Trice est blessée en tentant de défendre Ray et c’est là qu’on découvre en même temps qu’elle est également un Android. Déboussolé, il décide de partir pour comprendre ce qui se passe.

Alma ou L’avènement des machines

Je ne suis pas un grand amateur de Seinen mais je dois dire que j’ai été conquis par Alma. Ce manga de SF est un mélange de genres. Ce premier volume est coupé en deux parties.

La première fait penser à “Je suis une légende” avec un petit côté comment survivre seul dans un monde en ruine. Puis ensuite, vient la confrontation avec les robots. L’action s’emballe, ça castagne et le sang gicle. On passe en mode Terminator et Blade Runner.

En allant un peu plus loin, on peut trouver des similitudes avec les sujets traités dans Gunnm : l’identité et la place de l’homme face à la machine.

Comme vous pouvez le constater Alma est riche et ne manque pas de sujets de réflexion. On ne s’ennuie pas une minute. La narration est rythmée et pas répétitive. Ce manga se dévore d’une traite et on a qu’une envie c’est de passer au tome suivant.

Cela tombe bien car Alma est une série courte composée de 4 volumes. Vous ne serez pas obligés de lire 40 volumes avant de connaître le dénouement de l’intrigue comme de nombreux Seinen.

