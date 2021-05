Studio Ghibli – Les mythiques scènes de repas des films dans votre assiette - IDBOOX

Studio Ghibli sort une nouvelle série de produits dérivés à croquer. Une série d’assiettes met à l’honneur les scènes de repas des films.

La nourriture a toujours eu une place importante dans les films du Studio Ghibli. Les scènes de repas sont nombreuses. Elles sont devenues mythiques et elles ont même donné naissance à des livres de cuisine.

Le Studio Ghibli fait sortir ces moments de partage et de convivialité pour les transporter dans votre cuisine avec une série d’assiettes hommage. Elles sont rigoureusement indispensables si vous êtes fans.

Ce set comprend 18 assiettes de 11 cm correspondant à 15 films. Vous trouverez forcément votre bonheur. En porcelaine et très colorées, chacune d’entre elles est recouverte d’une illustration représentant les fameuses scènes de repas.

Elles sont issues de Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Mon voisin Totoro, Le Château dans le ciel, Kiki la petite sorcière, Le royaume des chats, Ponyo, Le Château ambulant, Porco Rosso, Pom Poko, Si tu tends l’oreille, Arrietti et La Colline aux coquelicots, etc.

Studio Ghibli – Des assiettes à croquer

Vous reconnaîtrez sans mal certains plats comme les spaghettis de Porco Rosso ou les œufs au bacon dans Le Château ambulant. On salive à l’avance.

La dernière assiette est encore plus spéciale. Elle est illustrée avec une image du film Panda Petit Panda, écrit par Hayao Miyazaki en 1972, 13 ans avant la création du Studio Ghibli. C’est un collector.

Ces assiettes sont en vente au Japon dans le magasin Donguri Kyowakoku à Shibuya à Tokyo, ce qui nous fait regretter un peu plus de ne pas pouvoir voyager dans le pays mais vous pouvez tenter votre chance sur le site.

Via