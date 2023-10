Astérix et l’Iris Blanc – Faut-il lire la BD ou pas ?

L’Iris Blanc est le 40ème album des aventures d’Astérix. Est-ce un bon cru ? Nous vous disons s’il faut le lire ou non cette BD.

Astérix revient dans L’Iris Blanc une aventure où les baffes vont pleuvoir et la potion magique va couler à flot. L’Iris Blanc change de scénariste. Les textes ont été confié à Fabcaro. Didier Conrad reste aux dessins.

Nous devons vous avouer que nous avons ouvert cette nouvelle BD avec un peu d’inquiétude. Astérix et le Griffon ne nous avait pas laissé un souvenir impérissable. L’Iris Blanc relève-t-il le niveau ?

Astérix L’Iris Blanc – Une histoire comme on les aime

Les auteurs ont décidé de renouer avec les racines d’Astérix. On y retrouve tout ce qu’on aime humour piquant, distributions de baffes, chamailleries et un grand méchant bien vicieux.

Astérix ne voyage pas à l’autre bout de la planète. La menace vient de Lutèce et elle s’appelle Vicévertus. Cet adepte de la pensée positive va semer la zizanie jusque dans le village des irréductibles gaulois.

Ce gourou va essayer de manipuler les habitants du village pour les affaiblir et leur faire passer l’envie de résister à l’empereur.

Astérix avait déjà eu à faire à ce genre de personnage adepte de la flagornerie et de la duperie. L’Iris Blanc a comme des effluves de Le devin ou de La zizanie.

Vicévertus réussit tout de même à se démarquer. Il est transposé dans un scénario qui colle à notre époque. Comme d’habitude, l’histoire est pleine de références et de pics sur les travers de notre société.

L’Iris Blanc – Une critique des dérives de la société

Restaurants pompeux, transports publics, galerie d’art, tout le monde en prend pour son grade. Les lutéciens lassés de la grande ville trouvent extraordinaire de vivre en province. Bonemine s’initie à l’art moderne au Musée de Kébranlix avec les œuvres de Banskix et Boltanskix.

Il y a également quelques allusions savoureuses à la SNCF. Ici les retards dus à des phénomènes de feuilles sont remplacés par des chutes de châtaignes et des accidents de sangliers. Il y a encore beaucoup d’autres surprises.

On retrouve dans l’Iris Blanc l’Astérix qu’on aime sans oublier Obélix et tous les autres personnages iconix. Astérix et L’Iris blanc est un bon cru qui renoue avec les racines du plus célèbre des gaulois.

Le verdict final. Lisez Astérix L’Iris Blanc, vous ne le regretterez pas.

