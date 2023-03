Astérix – On connait le titre du 40e album L’ Iris blanc

Le 40e album d’Astérix sortira le 26 octobre 2023. Les éditions Albert René distillent peu à peu les informations sur cette nouvelle potion magique !

C’est Fabcaro qui rejoint Didier Conrad (dessin) pour le 40e album des aventures d’Astérix. Désormais on connait le titre de nouvel opus. Il est baptisé : « L’Iris blanc ».

L’Iris blanc, pourquoi ce titre ?

Alors pourquoi ce titre ? Fabrice Caro, le nouveau scénariste d’Astérix nous donne quelques éléments de réponse : « L’Iris Blanc est le nom d’une nouvelle école de positive, venue de Rome qui commence à se propager dans les grandes villes, de Rome à Lutèce. César décide que cette méthode peut avoir un effet bénéfique sur les camps romains autour du célèbre village gaulois. Mais les préceptes de cette école exercent aussi une influence sur les villageois qui croisent son chemin… La planche annonce publiée en décembre vous a d’ailleurs donné un avant-goût de ses effets ! […] Ici, l’iris est le symbole la bienveillance et de l’épanouissement, ou c’est tout du moins ce que l’on espère… »



Et le teasing qui accompagne l’illustration ci-dessus : « Pour éclairer la forêt, la floraison d’un seul iris suffit » peut-on lire dans la 40e aventure d’Astérix et Obélix. On attend surtout qu’un sourire éclaire à nouveau le visage d’Abraracourcix ! Qu’est-il arrivé à notre chef Gaulois préféré et pourquoi cette mine renfrognée ?!

Réponse le 26 octobre 2023 dans toutes les bonnes librairies !

Les évènements autour de L’Iris blanc

En plus de la nouvelle BD, l’éditeur annonce des tas de nouveautés. On attend avec impatience le long-métrage L’Empire du milieu au cinéma accompagné de son album illustré, déjà disponible ici .

Il y aura aussi une réédition, d’Astérix chez les Bretons : une édition spéciale et une édition luxe (31 mai 2023) ainsi que deux nouveaux tomes de la série Idéfix et les Irréductibles.

Et, cerise sur le village gaulois, une grande exposition se prépare à Citéco, ayant pour thème Astérix et l’économie.