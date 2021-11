Autoédition – La lauréate du Prix des Plumes Francophones 2021 d’Amazon

Laure Enza est la lauréate du Prix des Plumes Francophones pour son roman « Comme un parfum d’Immortelle ».

Ce Prix organisé par Amazon Kindle Direct Publishing récompense chaque année un auteur indépendant pour son roman publié en autoédition.

Pour l’édition 2021 Laure Enza remporte ce prix !



La lauréate remporte la somme de 5 000€, l’opportunité de faire produire le livre audio de son manuscrit par Audible et un dispositif marketing destiné à la promotion de son manuscrit auprès des clients d’Amazon. Les autres finalistes remportent une liseuse Kindle Oasis.

1600 manuscrits reçus

Pour l’édition 2021, Amazon a reçu 1600 manuscrits, les lecteurs et le jury ont voté. Sur les plus de 1 300 auteurs francophones, 37,7% ont édité leur premier manuscrit, démontrant les nouvelles habitudes des Français dans leur rapport à l’écriture et la lecture. Environ 30% des manuscrits proviennent de l’étranger, représentant 61 pays au total.

A propos de Comme un parfum d’Immortelle

Les vacances commencent mal pour Amy, dans le luxueux hôtel Fiore di Machja. Cette cinquantenaire à fleur de peau avait grand besoin de calme et de solitude pour panser ses blessures du passé. Ses retrouvailles nostalgiques avec l’île de Beauté sont perturbées par une fillette brailleuse, un chien pouilleux, une vieille starlette anglophone, un barman déjanté et surtout, un maître-nageur aux abdos en béton et aux conseils ésotériques. Comment apprécier les paysages enchanteurs et trouver le répit en compagnie de ces éléments perturbateurs ? Amy est loin de se douter du cocktail détonant que produiront tous ces ingrédients dans sa vie si bien rangée.» Pour découvrir le livre ou lire un extrait Cliquez ici

