Quelle liseuse de livres numériques acheter en 2021 – 2022 ?

Pas moins de 7 liseuses de livres numériques sont arrivées sur le marché français en 2021. Voici notre guide d’achat des liseuses de livres numériques pour l’année 2021-2022.

La plupart de ces liseuses ont été testées par notre rédaction et sont accompagnées de vidéos pour en savoir plus.

Quelle liseuse ? Quelle taille ? Pour quel usage ? Quels prix ?

Petits formats, étanches, grand format, outil de lecture et de travail, voici le panorama des nouvelles liseuses de l’année.

Chacune des machines présentées ci-dessous correspond à un besoin il n’y a qu’à suivre le guide pour s’équiper ou offrir une liseuse pour les fêtes de fin d’année.



Kobo Libra 2 . Kobo Sage . Kindle Paperwhite 2021. Kindle Paperwhite Signature Edition. Kobo Elipsa. Bookeen Notea. Vivlio Color, quel sera votre choix ?

Nouvelle génération de liseuses milieu de gamme proposées par Kobo et Kindle

Kobo Libra 2

La liseuse Kobo Libra 2 est une liseuse 7 pouces e-ink Carta 1200, elle dispose de 32GO de stockage. La batterie est de 1200 mAh. Elle est étanche. L’écran est tactile, mais il y a tout de même deux boutons pour la navigation. On peut régler la lumière de l’écran pour lire de jour comme de nuit en limitant la fatigue des yeux. La grande particularité de cette liseuse c’est qu’elle permet de lire des ebooks et d’écouter des livres audio. Autre point, cette liseuse permet le Dark mode (texte blanc sur fond noir) Lisez notre test complet ici

Son prix 189.99 euros Cliquez ici pour l’acheter ou Cliquez ici

Regardez nos vidéos

Kobo Sage Kobo Sage

Kobo Sage remplace la Kobo Forma, nous n’avons pu la tester. C’est un appareil de grande taille puisque son écran est de 8 pouces, EInk Carta 1200.



Elle aussi est dotée de la technologie Bluetooth pour écouter des livres audio. Sa capacité de stockage est de 32 GO. Elle est aussi étanche. Pour le confort de lecture, Kobo a ajouté le Dark mode.

On peut également, régler la lumière de l’écran pour lire de jour comme de nuit en limitant la fatigue des yeux. Autre particularité avec le stylet (en supplément) on peut lire et annoter directement en manuscrit sur les ebooks ou les documents PDF, Word etc. Les détails sur cette liseuse ici

Son prix 289,99 euros Cliquez ici pour l’acheter ou Cliquez ici

Nouveau Kindle Paperwhite 2021

Le nouveau Kindle Paperwhite est une liseuse 6,8 pouces. De plus, l’écran Paperwhite de 300 ppp est anti-éblouissant.

Il offre une luminosité supplémentaire de 10 % au réglage maximum. On peut régler la température d’éclairage en fonction de ses envies. Il y a aussi un mode de lecture Dark, (texte blanc sur ofnd noir). Kindle Paperwhite2021 est proposé avec 8GO de stockage.

Entièrement tactile, son écran bénéficie d’un rendu optimisé.

A noter qu’Amazon a entièrement revu les fonctions de navigation et d’affichage pour une utilisation plus intuitive. Les détails sur Kindle Paperwhite 2021 ici

Son prix, à partir de 139.99 euros Cliquez ici avec publicités et sans publicité, la liseuse est à 149.99 euros Cliquez ici pour l’acheter ou Cliquez ici

Voir notre vidéo

Kindle Paperwhite Signature Edition Kindle Paperwhite Signature Edition

Kindle Paperwhite Signature Edition est une toute nouvelle liseuse signée Amazon. Cette liseuse dispose d’un écran de 6.8 pouces et de 32 GO de stockage.

Elle est aussi étanche. Grand plus, pour le Kindle Paperwhite Signature Edition, il dispose d’un éclairage avant à réglage automatique qui adapte automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de l’éclairage autour de vous.

De plus, Amazon a sorti une recharge sans fil (en supplément ici). La liseuse peut être rechargée avec n’importe quel chargeur sans fil Qi en 2 heures.



Cette liseuse est proposée sans publicité. Lire notre article ici

Son prix 189,99 euros Cliquez ici pour l’acheter ou Cliquez ici

Voir notre vidéo

Des liseuses XL

Deux liseuses de grande taille taillées pour la lecture et le travail ont vu le jour cette année, Bookeen Notea et Kobo Elipsa. Ce sont des liseuses haut de gamme, donc forcément le prix s’en ressent.

Bookeen Notea Bookeen Notea

La Notea est une grande liseuse de 10.3 pouces, entièrement tactile.

La Bookeen Notéa est dotée d’un bouton d’allumage, d’un port USB pour la recharger et de deux haut-parleurs. Elle est épaulée par 32Go de stockage.



Elle tourne sous Android 8.1 ce qui veut dire que vous pouvez aller sur Internet et surfer, télécharger des applications… tout en bénéficiant des avantage de l’encre électronique.



On peut lire, même les BD et manga, écouter des livres audio, dessiner et travailler, grâce au stylet intelligent fourni dans la boite. Découvrez notre test complet ici

Voir notre vidéo

Son prix 399,99 euros Cliquez ici pour l’acheter ou Cliquez ici

Kobo Elipsa Kobo Elipsa

Kobo Elipsa possède un très grand écran tactile E-Ink Carta 1200 de 10.3 pouces, entièrement tactile.

La résolution est de 1404 x 1 872 et 227 ppp, avec un mode Dark. La liseuse a une capacité de 32 Go de stockage. Avec la fonction carnet couplée à MyScript intégré dans Elipsa, on transforme ses notes en texte dactylographié.

Kobo Elipsa est un tout en un. Dans la boite vous trouvez la liseuse, un étui de protection et le stylet vous permettant d’écrire. Lisez notre test complet ici

Voir notre vidéo

Kobo Elipsa est au prix de 399.99 euros Cliquez ici ou Cliquez ici

De la couleur avec Vivlio Color De la couleur avec Vivlio Color

Vivlio Color est la première liseuse couleur proposée en France par un acteur français. Cet appareil est doté d’un écran de 6 pouces. Il pèse 160 grammes.

Son avantage est la couleur pour lire BD, manga ou des ebooks jeunesse. Toutefois, cette technologie n’est pas encore parfaite. Découvrez notre test complet ici

Son prix : 199.99 euros Cliquez ici pour vous la procurer