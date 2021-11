Les français et le jeu vidéo – Chiffres clés 2021

Malgré l’annulation de Paris Games Week par deux fois, le jeu vidéo continue de séduire les français.



Le SELL publie son étude annuelle sur les français et le jeu vidéo. Cette étude 2021, a été conduite par Médiamétrie.



Cet état des lieux décrypte les habitudes de consommation et d’usages des français pour le jeu vidéo. (lire l’étude 2020 ici)

Premier constat, en France il y a 58% de joueurs réguliers, contre 52% en 2020. On compte 53% d’hommes, et 47% de femmes (plus de 19 millions).



Autre chiffre en hausse, 73% des Français jouent au moins occasionnellement (+2 points), soit plus de 38 millions de personnes. De plus, 89% considèrent leur communauté comme bienveillante et accueillante.

Qui sont les joueurs de jeux vidéo en France ?

L’âge moyen des joueurs et des joueuses est de 38 ans. Une fois encore, il faudra s’ôter l’idée que les joueurs ne sont que des jeunes.



Le jeu vidéo séduit toutes les tranches d’âge : 71% des adultes (+3 points dont 18% des seniors) et 98% des enfants (+4 points).

Les fans de jeux vidéo utilisent en moyenne 2,2 plateformes de jeu. 51% d’entre eux jouent sur smartphone, c’est le support le plus plébiscité. Le téléphone arrive juste devant la console qui enregistre une hausse de 4 points à 49%.



Les jeux préférés des français restent les jeux « casual », de plateforme et les jeux d’aventure. 93% des français jouent pour se divertir et s’évader (86%).

Les parents veillent au grain

Autre signe d’une consommation du jeu vidéo plus responsable, 70% des parents déclarent encadrer la pratique de leurs enfants. Et, 77% des parents jouent avec leurs enfants (+11 points).



Jouer, oui mais pas n’importe comment ! 48% des parents utilisent le contrôle parental. (37% en 2020 et 32% en 2019). Et 67% des parents sont attentifs au PEGI lors de l’acte d’achat.

Les bienfaits du jeu vidéo

Selon l’enquête du SELL, le jeu vidéo est un facteur de bien-être. On s’ennuie moins (79%). Jouer procure de la joie (71%). C’est un bon moyen d’évacuer le stress (65%).



Enfin, 3 adultes joueurs sur 4 estiment que le jeu vidéo a joué un rôle dans leur apprentissage des nouvelles technologies.