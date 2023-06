Avis lecture – Frost : la compétition pour le trône peut commencer

Les romans Young Adult et New Adult rencontrent un fort succès à l’étranger comme en France, donnant lieu à des sorties de plus en plus fréquentes (et nombreuses) sur notre territoire.

Une nouvelle maison Korrigan Editions, a fait fort pour son lancement au mois de mai (2023) avec pas moins de 4 nouveautés, dont Frost, le premier tome de la saga Frost et Nectar de C. N. Crawford. Plusieurs titres ont également été annoncé pour ce mois de juin.

Résumé de Frost

À 26 ans, Ava ne croit plus en l’amour. La jeune femme, mi-faé mi-humaine, abandonnée à la naissance, s’est toujours sentie comme une paria. En plus, elle découvre le jour de son anniversaire que son petit ami la trompe et elle s’enfuit pour échapper au sombre avenir auquel elle semble destinée. Alors quand Torin, le Roi des Faés, annonce qu’il va la choisir pour devenir sa Reine, Ava ne comprend pas. Pourquoi le Roi voudrait-il qu’elle monte sur le trône alors qu’ils se sont détestés au premier regard ?

Pourquoi le lire

Premier tome d’une saga, C. N. Crawford nous met dans le bain dès les premières pages : Ava, jeune femme habituellement pleine d’entrain, n’a pas sa langue dans sa poche. Trompée, son monde s’écroule, puis vient la rencontre avec Torin, qui provoquera des étincelles…

Si le début du roman est cliché, on se laisse prendre au jeu grâce au rythme du récit (ponctué de retournements de situations, d’épreuves, de moments de tension entre Ava et Torin) et l’écriture fluide de l’autrice.

L’une des épreuves est une véritable reality TV (on ne divulgâchera pas la scène). Outre cette épreuve, la compétition entre les prétendantes au trône est cruelle et dangereuse. Elle apporte un peu de profondeur au roman qui reste souvent trop en surface.

L’évolution entre Ava et Torin est aussi rapide que le rythme du récit, et en ressort par moment des échanges forcés. J’ai préféré Aeron, un des personnages secondaires, qui apparaît plus nuancé dans son comportement et son caractère. Ceci dit, la relation entre Ava et Torin promet une bonne dose de rebondissements pour la suite !

Quelques mystères ponctuent l’histoire, et rejoignent l’impression générale que le worldbuilding n’est que trop peu développé. Mais on comprend rapidement que le premier tome plante le décor, et l’important reste la relation Ava-Torin.

La lecture dans son ensemble est divertissante, et c’est là l’essentiel. Pour le reste, il faudra attendre patiemment la suite – l’occasion, on l’espère, d’en apprendre plus sur les Faés et l’univers créé par C.N Crawford.

Frost n’est pas sans rappeler Le Pacte avec le Roi Elfe d’Elise Kova (Big Bang, chronique disponible sur ce lien) paru au début année : si vous avez aimé, alors Frost est fait pour vous !

Cible : new adult (16+). Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

