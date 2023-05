Avis Lectures : 3 livres pour terminer ce mois de mai en beauté

Le joli mois de mai touche à sa fin. Nous avons sélectionné trois BD et manga qui valent le détour.



Découvrez nos avis sur ces livres : La Fille de ses rêves, de Mari Costa (Jungle). Le Jardin des Fées, T2 : La petite reine de Audrey Alwett et Nora Moretti (Drakoo). Bibliophile Princess T1, de Yui Kikuta et Yui (nobi nobi!)

La Fille de ses rêves

Résumé

Hawkins trouve enfin le courage de demander à son amour de toujours de sortir avec elle : Regina, la chef des pom-pom girls, la plus brillante des élèves et la plus populaire des filles. Il n’y a qu’un tout petit problème : Regina sort déjà avec Chloé, une star du sport… et une étudiante en anglais de niveau moyen. Regina voit là une opportunité parfaitement intéressée et demande à Hawkins de donner gratuitement des cours à Chloé. Mais ce qu’elle ne sait pas, c’est que Hawkins et Chloé se sont connus enfants, quand Hawkins se faisait appeler Belle et portait des robes de princesse à l’école. Très vite, la romance commence à éclore… mais pas entre ceux que l’on pourrait croire.

Pourquoi le lire

Le roman graphique, aux tons roses et au style moderne, a la grande force de présenter 3 adolescentes avec des caractères bien distincts (forces, faiblesses, qualités, défauts…). Le récit n’est pas simplement une romance ; l’histoire est également centrée sur l’amitié – son importance –, l’acceptation de soi et des autres mais également sur l’apprentissage (avoir confiance en soi, se placer en priorité, se défaire des attentes que les autres ont de nous…).

La fin est un peu rapide, mais le déroulement apporte tout ce qu’il faut de bons sentiments, de joie et de retournements de situation. La Fille de ses rêves est à mettre entre toutes les mains !

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Le Jardin des Fées, T2 : La petite reine

Résumé

La jeune fée Marigold est devenue la nouvelle petite reine de la ruche ! Elle a tôt fait de nommer Lucie bergère et d’ordonner la fuite hors du jardin, ce que certaines fées désapprouvent…

Toutefois, personne n’a le choix. La vieille reine trépasse, emportant avec elle la malédiction qui les dissimulait aux yeux des chasseurs de fées. Les voilà jetées sur les routes, tandis qu’Achille, le cousin de Lucie, a piégé deux fées et avance très vite, trop vite dans ses découvertes…

Pourquoi le lire

Après un premier tome très réussi (lire la chronique), le duo Audrey Alwett et Nora Moretti nous invitent une nouvelle fois avec un second tome rempli d’action, d’intrigues et d’aventures.



L’amitié entre Marigold et Lucie ne fait que se renforcer, alors que Lucie prend (et apprend) son rôle de bergère.

Le récit est encore une fois parsemé des pages du journal d’Angus, pour nous plonger encore d’avantage dans ce monde unique.

Sans étonnement, mais toujours avec ravissement, La petite reine est une lecture sans temps mort. Les dessins, couleurs et la prose (des fées) font toujours autant mouche, on se régale !

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Bibliophile Princess T1

Résumé

Jeune fille issue de l’aristocratie, Elianna est passionnée par les livres. Elle est la promise du prince héritier, son altesse royale Christopher. Sauf qu’en réalité, ces fiançailles ne sont qu’une façade : en échange de cette union, le prince laisse Elianna accéder à la bibliothèque royale comme bon lui semble. Quelques années plus tard, la jeune femme apprend que Christopher aurait une autre prétendante… Elianna se prépare donc à voir ses fiançailles annulées. Mais la situation va se révéler bien plus complexe qu’elle ne l’imagine…

Pourquoi le lire

Lee premier tome de ce manga nous présente Elianna, discrète, naïve et détachée du monde qui l’entoure – ainsi que son amour (démesuré diraient certain.e.s) pour les livres.



Les dessins sont doux et fins, détaillés, alors que le scénario mêle intrigues de cour et romance. Le retournement de situation de la deuxième partie est habile (on vous laisse la surprise) : finalement, Elianna n’apparaît pas si détachée que ça aux personnes qui l’entourent !



Un début prometteur qui donne envie de voir l’évolution du récit, mais aussi des personnages. Au Japon, la série compte déjà 7 tomes. Le deuxième tome est prévu le 7 juin chez nous.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de lire ? Trouvez d’autres Idées BOOX dans notre rubrique ici