Conseils de lecture – 4 BD à lire absolument pendant les vacances

Découvrons : Une Étude en émeraude, de Neil Gaiman et Rafael Albuquerque (Black River) . Le Jardin des Fées, T1 : La bergère des fées, de Audrey Alwett et Nora Moretti (Drakoo). Toutes les morts de Laila Starr, de Ram V et Felipe Andrade (Urban). Lore Olympus T2, de Rachel Smythe (Hugo BD).

Une Étude en émeraude

Résumé

Face à un étrange assassinat d’horreur cosmique, un détective de génie et son partenaire sont appelés à l’aide. Dans un monde où Sherlock Holmes et Chtulhu cohabitent, ce mystère surnaturel conduira les deux enquêteurs de Baker Street jusqu’au Palais de la Reine afin de résoudre un meurtre transcendant le genre humain.

Pourquoi le lire

Adapté d’une nouvelle de Neil Gaiman, le récit d’Une Étude en émeraude est un mélange des mythes de Lovecraft et du fameux « détective privé consultant » Sherlock Holmes.

Un récit entre intrigue policière et fantastique (tentacules à foison en cadeau). Le trait de Rafael Albuquerque rend d’ailleurs autant hommage à l’un qu’à l’autre.

Le lecteur plonge d’emblée dans une ambiance « Angleterre victorienne », également rendue par l’utilisation des couleurs de Dave Stewart. Parfois un peu confus, la BD se laisse lire grâce à un rythme soutenu et à un twist final bien pensé.

Le Jardin des Fées, T1 : La bergère des fées

Résumé

Sur ordre de sa mère, Lucie pose ses valises chez son oncle, dans un vieux château normand. Mais l’accueil est glacial et la famille qui vit là sembler dissimuler bien des mystères… La réponse aux interrogations de Lucie se trouve peut-être au sein du jardin emmuré qu’elle seule semble voir et dans lequel Marigold, une jeune fée rebelle, est bien déterminée à sauver son peuple…

Pourquoi le lire

Le duo Audrey Alwett et Nora Moretti (Princesse Sarah chez Soleil) revient pour notre plus grand plaisir. L’intrigue du Jardin des fées se déroule au XIXe siècle. Le tandem Lucie/Marigold fonctionne à merveille ; à la lecture, l’ambiance est mystérieuse et clairement plus sombre qu’à voir la couverture. Tandis que Lucie en apprend plus sur le passé de sa famille et des fées, Marigold nous permet de découvrir se monde caché. Premier tome d’un dytique, la BD remplie parfaitement son rôle : nous sommes happés par cette atmosphère étrange empreinte de magie, où les rebondissements sont nombreux. Un vrai coup de coeur !

Toutes les morts de Laila Starr

Résumé

Mumbai, de nos jours. Mme Shah, en plein travail et coincée dans un embouteillage, hurle sur son mari au téléphone. Laila Starr, une jeune femme déjà fatiguée de tout, est allongée sur le rebord d’une fenêtre ouverte, plusieurs étages au-dessus du trafic. Et plus haut encore, bien au-delà des nuages, la déesse de la Mort est convoquée dans le bureau de son patron. Ces trois destins se rejoignent au moment où, simultanément Laila saute dans le vide, Mme Shah donne naissance à son fils Darius, et la Mort est renvoyée sans ménagement.

Pourquoi le lire

Dans Laila Starr, la mort et l’importance de la vie sont au centre de cette fable moderne. La Mort (réincarnée dans le corps de la mortelle Laila Starr) décide d’éliminer Darius car, dans le futur, il découvrirait le secret de l’immortalité – la rendant ainsi inutile.



Il est question ici du folklore indien ; et les quêtes et trajectoires de vie des personnages principaux – étonnantes – font vraiment la différence dans le récit.

La mise en page et les dessins de Felipe Andrade sont superbes, tout comme la mise en couleur qui parfait l’ambiance. Laila Starr est un titre poignant, onirique et poétique : il s’agit d’une véritable pépite à ne pas rater.

Lore Olympus T2, de Rachel Smythe (Hugo)

Résumé

Perséphone et Hadès se plaisent mais les obstacles s’accumulent : un journal people révèle qu’ils se connaissent, Menthé n’accepte pas que son histoire avec Hadès puisse se terminer et essaye de nuire à Perséphone et surtout Apollon rôde, prêt à tour- menter Perséphone dès que l’occasion se présente… La solution viendra-t-elle d’Héra et du contrat de stage qu’elle crée pour que Perséphone travaille aux enfers auprès d’Hadès ?

Pourquoi le lire

On vous en parlait en début d’année (lire notre chronique) , Lore Olympus revient cet été avec le volume 2 (chapitres 26 à 49) du webtoon à succès de l’autrice-illustratrice néo-zélandaise.

Récompensé très récemment par le prix Babelio BD 2022, c’est avec un plaisir non dissimulé qu’on retrouve l’histoire de Perséphone et Hadès au format papier. Perséphone et Hadès continuent de s’apprivoiser, surtout lorsque Héra décide que Perséphone fera son stage… aux Enfers !

Toujours aussi beau graphiquement (ces couleurs !), Lore Olympus développe son récit, la psychologie des personnages… tandis que la romance s’installe tout doucement. Vivement la suite !

