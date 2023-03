Avis lectures – 4 nouvelles BD à lire en mars

En ce mois de giboulées, restons au sec pour lire des BD. Voici quatre bandes dessinées et romans graphiques sélectionnés par la rédac.

Nous avons choisi : La Malédiction de Mamo, de Sas Milledge (Jungle). Kosmograd, de Bonaventure (Casterman). Chat Perché T1 : La ficelle d’or, de Jo Rioux (Rue de Sèvres). Beetle et les Hollowbones T1, de Aliza Layne (Bande d’Ados).

La Malédiction de Mamo

Résumé

Orla, petite dernière d’une lignée de sorcières, se voit de retour dans la ville où elle a grandi. La disparition de sa grand-mère, Mamo, a mis Haresden en émoi : les mers se déchaînent, les récoltes se gâtent, et le grenier de Jo, qui est venue chercher son aide, est pris d’assaut par un esprit frappeur ! Tous ces problèmes semblent partager une seule et même source : Mamo. Mais Orla a fui cette vie et se confronter à la malédiction de Mamo réveillera en elle un tourbillon de magie.



Pourquoi le lire



Orla, sorcière itinérante, se retrouve dans la ville où elle a grandi. Une terrible malédiction s’y est installée depuis la mort de sa grand-mère. Une histoire émouvante sur fond de quête d’identité et de liens (entre les gens, entre les personnes et les lieux…).

Sorcières, trolls, fées, romance LGBTQIA+ et bien plus encore sont à retrouver dans les pages de « La Malédiction de Mamo ». La patte graphique est magnifique et rend la lecture encore plus envoûtante.

Kosmograd

Résumé

Kosmograd. L’une des dernières villes refuge d’une Terre dévastée par les catastrophes climatiques à répétition. Alors que l’ultime tempête s’annonce et que les réfugiés se pressent de plus en plus nombreux à ses portes, la transnationale Kosmo focalise tous ses efforts sur l’ascenseur orbital, qui permettra l’établissement de l’Humanité dans l’espace. Mais au cœur de cette cité, Zoya, Paouk et Ev’ entrent en possession de données cryptées qui pourraient tout chambouler. Sur la piste du plus gros mensonge de cette fin du monde, comment choisir entre amitié et survie ?



Pourquoi le lire

Dans Kosmograd, l’univers de science-fiction dystopique de Bonaventure est richement présenté.

Le trait est anguleux et les couleurs pastels, alors que les personnages sont plein d’énergie et se retrouvent plonger en plein cœur d’une tempête (l’intrigue est somme toute assez classique).

Face à un état dictatorial et une police qui les pressurisent et les manipulent, nos jeunes ami·e·s vont devoir regorger d’imagination. Amitié et loyauté sont ainsi au centre du récit.

Chat Perché T1 : La ficelle d’or

Résumé

Suri, qui aime les monstres, espère les dompter un jour. Elle étudie leurs traditions, et fait trembler les autres enfants en racontant des histoires à leur sujet. Malheureusement, personne ne la prend au sérieux. Mais la témérité, l’intelligence et l’ambition de Suri vont lui servir quand elle devient la propriétaire inattendue d’un morceau de ficelle, auquel elle accroche une amulette en forme de dent de dragon pour se protéger. Elle rencontre alors un garçon étrange qui semble porter une attention particulière à cet objet. C’est le début pour Suri d’une succession de rencontres et d’événements mystérieux qui vont la mettre malgré elle sur le chemin de l’aventure… et de son rêve.

Pourquoi le lire

Des chats et chiens, des monstres, des histoires de légendes… Tout est réuni dans « Chat Perché T1 » pour plaire aux jeunes lecteur·ice·s ! Autrice de « Sœurs d’Ys » (disponible chez le même éditeur), on retrouve son trait et sa façon de découper les planches pour rythmer le récit.

Un premier tome qui amène les personnes et l’histoire mais nous laisse un peu sur notre faim. On attend la suite !

Beetle et les Hollowbones T1

Résumé

Pour fuir son quotidien monotone d’apprentie sorcière gobeline, Beetle se rend au centre commercial dans lequel vit Blob Ghost, un fantôme avec lequel elle s’est lié d’amitié. Hélas, son camarade court un grave danger depuis que Marla Hollowbone, une sorcière hautaine et méprisante, a décidé de faire démolir l’établissement. Or, Blob Ghost semble ne pas pouvoir quitter l’endroit, comme si une force magique rendait son départ impossible.

Beetle, armée de toute sa détermination, entend bien venir à son secours ! Dans ce but, elle s’allie avec Kat Hollowbone, la nièce de Marla, mais aussi secrètement, le premier amour de Beetle. Une amie d’enfance que l’adolescente n’avait pas revue depuis longtemps, et qu’elle considère comme une bien meilleure sorcière qu’elle. Riche, belle et talentueuse, Kat semble effectivement bien différente de Beetle. Pourtant, au contact de sa camarade, Kat laisse peu à peu tomber son rôle de sorcière parfaite et sera pour Blob et Beetle une alliée de choix !

Pourquoi le lire

Un premier tome prometteur, aux personnages attachants. Le roman graphique est très coloré (dans des teintes oranges/bleues/violettes). L’autrice prend le temps de nous dépeindre l’univers magique (et pourtant si familier) dans lequel évolue Beetle, Blob et Kat : amitié, jalousie, problèmes familiaux… On est bien là dans un récit qui, sous couvert de fantastique, met en avant les deux adolescentes, leurs évolutions et leurs différences.



Beetle manque de confiance en elle, Kat est pressurisée par sa famille pour réussir ses études. Le trait d’Aliza Layne est net, énergique.

