Mangaka Challenge – Proposez vos œuvres Manga

Vous adorez les Manga et vous rêvez d’en publier un ? Voici peut-être une idée intéressante pour faire connaitre votre talent avec le Mangaka Challenge.

Les éditions Kana, Rakuten – Kobo, Manga.io et Japan Expo lancent un défi super aux passionnés de Manga. A la clef une publication de votre eouvre, une visibilité incroyable et pourquoi pas le succès ?

Comment participer au Mangaka Challenge ?

Créez une histoire de type type josei, shōjo, seinen, shōnen avec 2 personnages minimum de genre différents.

Le One-Shot est sur le thème Summer feeling. Votre œuvre doit faire entre 20 et 24 pages.

Envoyez le tout ici vous avez jusqu’au 1er juin 2023 Minuit.

Quelles récompenses ?

Pour les gagnants, les récompenses sont au top, lisez plutôt !

1er Prix Un contrat d’édition aux éditions Kana pour à minima un tome + versement d’un à-valoir de 15 000€ + diffusion numérique exclusive sur Kobo et Mangas.io

1 liseuse Kobo Elipsa avec son stylet et sa cover (d’une valeur de 399 euros)

30 000 Rakuten Points (d’une valeur de 300€ et valable sur les sites du groupe Rakuten)

100 tomes Kana

1 abonnement à vie Mangas.io

Un pass 4 jours à Japan Expo

Une campagne de promotion à la sortie du tome assurée par Kana, Rakuten Kobo, Mangas.io et Japan Expo

Prix Espoir 70 tomes Kana – 1 an d’abonnement Mangas.io – 10 000 Rakuten Points (d’une valeur de 100€ et valable sur les sites du groupe Rakuten) – 1 liseuse Kobo Libra 2 (d’une valeur de 199 euros) – Du matériel artistique de la marque Posca – Un pass 1 journée pour Japan Expo

Prix du meilleur scénario 30 tomes Kana – 1 an d’abonnement Mangas.io – 10 000 Rakuten Points (d’une valeur de 100€ et valable sur les sites du groupe Rakuten) – 1 liseuse Kobo Libra 2 (d’une valeur de 199 euros) – Du matériel artistique de la marque Posca – Un pass 1 journée pour Japan Expo.

