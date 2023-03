BD Alyson Ford – Une héroïne digne d’Indiana Jones

Ce deuxième volume la BD Alyson Ford confirme notre premier sentiment. La qualité est toujours au rendez-vous dans cette BD éditée chez Vents d’Ouest.

Retour en 1963 dans pour accompagner cette famille d’explorateurs en Amazonie. Véritable Indiana Jones en herbe, Alyson Ford va avoir fort à faire car les mystères s’enchainent et s’épaississent dans ce tome 2.

Alyson Ford – Une grande aventure au cœur de la forêt amazonienne

Haute de ses 11 ans, elle va devoir lever le voile sur une société secrète, suivre l’apprentissage d’un puissant chamane, entrer en communion avec des animaux tout en échappant au perfide Bénédict.

Le scénario de Joris Chamblain est parfaitement ficelé, palpitant et sans temps mort. On évite le côté aseptisé et sans saveur qui plombe souvent les BD pour ados. L’histoire est trépidante et pleine de rebondissements. L’auteur fait également passer quelques messages sur la préservation des animaux.

Les dessins d’Oliver Frasier sont à la hauteur du scénario. Ils sont fouillés, énergiques avec des tas de détails. On n’a aucun mal à se propulser au cœur de la forêt amazonienne. On décerne aussi une mention spéciale à l’ambiance et aux couleurs vraiment splendides.

La BD Alyson Ford est une grande aventure qui plaira aux lecteurs de tout âge. On attend le tome 3 et le dénouement de l’histoire avec impatience.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le Tome 2.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le tome 1.

De quoi parle Alyson Ford T2 ?

À la demande de ses parents explorateurs, la jeune Alyson a dû s’envoler pour l’Amazonie. Là-bas, elle lève une partie du voile sur « La Flèche d’or », une mystérieuse Société secrète dont fait partie son grand-père, aventurier lui aussi.

Quel est le but de cette société secrète et pourquoi le médaillon d’Alyson brille-t-il si intensément par moment ? C’est ce qu’elle devra découvrir. Pour cela, il lui faut s’engouffrer dans la jungle, à la recherche d’un puissant chamane qui pourrait la guider. Acceptera-t-il de la prendre comme élève ?

Aux côtés de sa mère, Alyson devra d’abord se frayer un chemin parmi la végétation luxuriante de la jungle tropicale. Quant à Benedict, l’ennemi juré de la Flèche d’or, il semble nourrir des desseins très particuliers au cœur d’une mine abandonnée et semble lui aussi à la recherche du vieux chamane… Qui le trouvera en premier ?