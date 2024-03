Conseil de lecture BD – 4 BD pour voyager à travers le temps, l’histoire et les mondes

Vous cherchez une idée de lecture pour le week-end ? Nous vous conseillons 4 BD de qualité : La voie du Dragon Gaspard et la Marmite magique, Le retour de la souris du futur et les Semi-Déus. L’évasion est garantie. Le tout est édité chez Glénat.

La voie du dragon

Auteur : Ethan Young

La voie du dragon est une BD One-shot. Cette aventure fantastique trépidante est un récit initiatique qui ne vous laissera pas de répit. L’action s’enchaine sans temps mort.

L’univers est original. Il mélange les références chinoises avec de la Fantasy classique. On passe un très bon moment à lire cette BD où les moines shaolin côtoient, un chat licorne géant, un jeune prince et des lézards belliqueux en armure.

La voie du dragon – Le résumé de l’histoire

Dans les lointaines contrées chinoises, le clan Wong, un peuple de nomades, quitte sa terre sinistrée pour rejoindre un lieu mythique, le Vieux Pays… Mais pour y parvenir, le clan doit d’abord emprunter la voie dragon où règnent ses ennemis jurés, la tribu du Dragon. C’est le début d’un long voyage pour le prince Sing qui se retrouve rapidement séparé des siens lors d’une attaque surprise. Grâce à l’aide de Ming, un puissant mystique du Vieux Pays, et de Minuit, une étrange créature ayant l’apparence d’un gros chat, le prince va tenter de sauver sa Tribu d’une destruction mutuelle. Sur sa route, il va devoir surmonter tous les obstacles et faire face à la trahison d’un conseiller sournois qui va semer le chaos…

Le Retour de la Souris du futur

Auteurs : Artibani, Sisti, Sciarpone, D’Ippolito, Panaro, De Lorenzoni, De Giuseppe, Pastrovicchio

Après la Souris du Futur sorti à l’occasion des 100 ans de Disney, Glénat récidive avec Le Retour de la Souris du futur. Comme la précédente cette BD est une pure merveille.

Le concept est de prendre des histoires classiques de Mickey et de les transposer dans le futur. Ce deuxième volume regroupe quatre histoires qui s’inspirent de Thru the Mirror (1936), Clock Cleaners (1937), Boat Builders (1938) et Mickey’s Trailer (1938).

Un autre collectif d’auteurs prend le relais. Classique, moderne, épuré, très fouillé, chaque dessinateur à son propre style. On a l’impression de lire plusieurs BD en même temps.

Les histoires sont également de qualité. Mickey va devoir dévier un astéroïde. La petite souris va partir en vacances sur Mars avec Donald et Pluto. Jamais fatigué Mickey va sur sa lancée affronter un robot géant. Pour finir, il va être confronté au Métavers où les références pullulent. C’est un vrai régal.

Le Retour de la Souris du futur est à posséder absolument dans sa BDthèque que vous soyez fan de Mickey ou non.

Gaspard et la marmite Magique

Auteur : Katerina Cupova

Gaspard et la marmite Magique est un conte atypique qui nous fait découvrir un super-héros très loin des standards américains. Gaspard est un petit garçon qui a une marmite de compote magique.

Dès que Gaspard prononce les mots “chauffe marmite”, elle se met à projeter une vague de compote. C’est une arme redoutable parfaite pour combattre le crime sauf qu’il n’y en a pas dans le village de Gaspard. Cette petite mise en bouche vous donne le ton de cette BD.

Katerina Cupova est décalée, pleine d’humour et de fantaisie. Les dessins inspirés des contes slaves rajoutent une touche d’originalité à cette aventure qui vous réserve bien des surprises. La fin est très loin de ce qu’on aurait pu imaginer.

Gaspard et la marmite Magique – Le résumé de l’histoire

Un jour, Gaspard croise le chemin d’un vieux magicien un peu désemparé. Le vieil homme lui fait don d’une marmite un peu spéciale. Une marmite… de compote magique ! Cette vieille casserole transformée en arme aussi improbable que redoutable va donner une idée au petit garçon : devenir un super-héros et sauver l’Humanité ! Entouré de sa bande de copains qui se sont inventés de sacrés déguisements pour l’occasion, Gaspard doit cependant se rendre à l’évidence. Il n’y a aucun crime à combattre dans leur petit village de 328 habitants… Peut-être qu’à « Nouillorque », il y aurait de quoi faire ! Pourtant, la terre va bientôt se mettre à trembler… est-ce un séisme, les activités de la mine qui reprennent ou une chose monstrueuse tapie là sous la terre ? Nos trois amis vont découvrir un secret bien caché sous la surface depuis des années, un secret qui dépasse largement leur imagination et qui serait lié au vieil homme triste… D’ailleurs ce monsieur a-t-il toujours été triste ? Quelle est son histoire et pourquoi cette marmite s’est-elle retrouvée entre les mains de Gaspard ?

Semi-Deus Tome 1

Auteurs : Jean-Gaël Deschard, Juliette Fournier

Semi-Deus est un récit fantastique qui reprend des éléments des contes classiques. On y trouve un royaume où la misère côtoie les richesses, une méchante reine et des enfants vendus par leurs parents pour survivre.

Semi-Deus casse l’image traditionnel du conte en attribuant à ses enfants des pouvoirs surnaturels. L’histoire devient vite haletante avec son lot de manigances et d’intrigues politiques pour s’emparer d’eux.

Semi-Deus se distingue également par ses dessins et son univers graphique. C’est un vrai melting-pot d’inspirations. Asiatique, grecque, contes de fée, fantastique, les références foisonnent. Vous pourrez même apprécier quelques références à Game of Thrones. Le mélange est réussi et donne un caractère particulier et original à l’histoire.

Ce premier tome présage une suite pleine rebondissements.

Semi-Deus – Le résumé de l’histoire

Issue d’une famille d’agriculteurs menacée par la famine,Asmodéeest vendue par son père à la puissante reine Bérénice. Dans son royaume où la misère côtoie la richesse, certains enfants abandonnés ont curieusement développé des pouvoirs extraordinaires : ils sont désormais ce qu’on appelle des Semi-Déus ! Oni a le don de dupliquer les objets tandis que d’autres comme Namielle peuvent soigner les blessés ou encore se rendre invisibles. Mais seule Asmodée possède le pouvoir unique de métamorphe. Faisant désormais partie d’une élite vénérée par la population, elle peut changer son apparence à l’infini. Pourtant, c’est au prix de terribles souffrances que la jeune fille s’est transformée… Car personne ne sait vraiment ce qui se trame derrière les murs du palais. Comment la reine se joue-t-elle de ces enfants élevés à servir ses intérêts et à assurer la prospérité de la cité ? Et que deviennent ceux pour qui l’expérience tourne mal ? Ce qui est certain, c’est que leurs capacités hors normes attirent la convoitise des autres cités… Quand le prince de Méridan se présente devant sa majesté, le secret le mieux gardé risque d’éclater au grand jour. Pour éviter que les Semi-deus ne lui échappent et que les dirigeants de la ligue n’apprennent la vérité, la reine a un plan. Et Asmodée pourrait lui être fort utile…

