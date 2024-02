Conseil de lecture – Noblesse Oblige, la nouvelle pépite dystopique

Paru début février, Noblesse oblige de Maiween Alix est la nouvelle pépite des éditions Slalom.

Gabrielle, jeune roturière et personnage central de l’histoire, est jetée sous le feu des projecteurs dans une émission de téléréalité, « Noblesse oblige », afin d’atteindre la nobilité.

En réalité, Gabrielle est envoyée en espionne par les antiroyalistes. Son objectif, trouver des preuves de l’assassinat d’une ancienne candidate et gagnante de l’émission l’année passée.

Derrière cette émission tournée à Versailles se cache une réalité et une vérité bien peu reluisante. Intrigues et faux-semblants sont au centre du récit.

Par le biais de l’émission, l’autrice dévoile l’importance de l’image pour les politiciens, sa retranscription à la télévision – et de manière globale la façon dont les images sont façonnées pour déformer la réalité.

Un page Turner qui marque le lecteur

La plume de Maiween Alix est fluide et addictive, le rythme soutenu. Noblesse Oblige est une uchronie qui fait mouche. Le roman nous transporte sans temps mort auprès de personnages nuancés et très humains, très imparfaits.

Les personnages secondaires sont développés assez discrètement mais travaillés, afin de garder la surprise lors des (nombreux) retournements de situation et révélations qui ponctuent le récit.

Pour toutes ces raisons (et bien d’autres que je n’évoquerai pas pour ne rien spoiler), Noblesse Oblige est un véritable page-turner. L’histoire devient plus sombre et plus cruelle au fur et à mesure du récit. Un roman qui mérite de rencontrer le succès !

Lecture conseillée à partir de 14-16 ans.

Noblesse oblige – Résumé éditeur

Très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle saison de Noblesse Oblige !

La révolution de 1789 n’ayant pas abouti, la France est dirigée par le Roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s’assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de téléréalité. Noblesse oblige est la plus regardée d’entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues, à qui l’on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux.



Gabrielle, secrètement antiroyaliste, apprend qu’elle fait partie des candidates. Une occasion rêvée d’infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or ce qu’elle va découvrir va bien au-delà de ce qu’elle pouvait imaginer…

