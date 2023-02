Conseils de lecture – 3 Manga plein d’action à lire ce week-end

Soul Eater Perfect Edition, Hellfire Messenger, The Far East Incident, nous vous conseillons trois manga à lire sous la couette.

Si vous cherchez des manga avec de l’action et palpitants à lire ce week-end, nous avons la sélection qu’il vous faut. On vous parle de Soul Eater Perfect Edition, Hellfire Messenger et The Far East Incident.

Soul Eater Perfect Edition Tome 1

Editeur : Kurokawa

Soul Eater ressort dans une Perfect Edition. Il y a toujours de la baston dans tous les sens et surtout c’est complétement déjanté. Le manga alterne combat frénétiques et humour décalé sans être trop lourd. Les dessins sont à l’image de l’histoire avec un découpage dynamique et un style plutôt humoristique.

Cette Perfect Edition permet d’admirer le travail d’Okubo Atsushi en grand format. Elle est enrichie de pages en couleur qui ouvrent les différents chapitres et d’illustrations inédites.

De quoi parle Soul Eater ?

Au cas où vous ne savez pas de quoi parle Soul Eater voici le résumé.

Afin d’accéder au rang suprême de ” Death Scythe “, une arme démoniaque doit ingérer 99 âmes humaines et 1 âme de sorcière. Cette mission est confiée aux Meisters, des spécialistes du combat qui vont récolter les âmes au péril de leur propre vie.

Dans Soul Eater, partez à la chasse aux âmes en compagnie des élèves de l’institut Shibusen, école de formation pour faucheurs d’âmes !

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 1

Suivez ce lien pour acheter le tome 2

Hellfire Messenger Tome 2

Editeur : Kazoku

On reste dans le pur style Shonen avec le tome 2 de Hellfire Messenger. Nous avions découvert le premier tome en novembre 2022. Cette suite confirme notre première impression.

L’ensemble est classique mais de qualité. Flare découvre peu à peu la puissance des flammes de l’enfer qui l’habitent. Il lui faut au moins ça pour défendre la princesse contre de terrifiants archanges. Ce tome 2 est toujours aussi mouvementé et plein d’humour.

De quoi parle Hellfire Messenger ?

Pour protéger la princesse Primavera, Flare affronte l’ange Morié. Mis en difficulté par la puissance écrasante de l’envoyé céleste, le jeune exorciste doit puiser dans la force des flammes de l’enfer. Au risque de réveiller un démon sommeillant en lui. Mais ce n’est pas la seule menace qui plane sur le petit groupe, car une ombre inquiétante les observe…

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 1

Suivez ce lien pour acheter le tome 2

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 3

Suivez ce lien pour acheter le tome 4

The Far East Incident Tome 2

Editeur : Vega Dupuis

L’histoire de The Far East Incident est basée sur une trame historique avec des éléments fantastiques. Il se classe dans la catégorie des Seinen. Si cela a un sens il est plutôt destiné aux garçons. L’action est omniprésente et l’ensemble est assez violent.

The Far East Incident ne joue pas la carte des combats à répétition mais plutôt celle de la survie, des intrigues politiques et des courses poursuites. Ces affrontements post Seconde Guerre Mondiale sont sans pitié.

On peut également y voir une allégorie du Japon d’après-guerre et la difficile capitulation face aux Etats-Unis. The Far East Incident est efficace et haletant du début à la fin. En plus, l’histoire est servie par des dessins très fouillés et plein de force.

De quoi parle The Far east Incident ?

Septembre 1945, Tokyo. Le Japon a capitulé devant les États-Unis. Un processus d’après-guerre est alors initié : la traque et l’élimination systématique des armes humaines créées par l’Unité 731, des combattants génétiquement modifiés, vestiges de la guerre. Dans ce contexte, un soldat démobilisé, Konoe, est recruté et associé avec une jeune fille immortelle, Saika, elle-même née d’une expérience biologique de l’unité 731. Ils devront travailler ensemble pour traquer les créatures hors de contrôle issues de ce laboratoire secret.

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 1

Suivez ce lien pour acheter le tome 2

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 3

Envie de lire ? Trouvez d’autres Idées BOOX ici