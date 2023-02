Dungeons & Dragons Le festin des héros – Invitez des Elfes et des Orcs à votre table

Dungeons & Dragons Le festin des héros est un livre de cuisine atypique publié par 404 Editions. C’est une vraie aventure culinaire.

La cuisine n’occupe pas une place importante que dans les manga. Elle est également reine dans les récits de Fantasy et plus particulièrement dans Dungeons et Dragons. Ca creuse d’être un guerrier. Souvenez-vous de la scène mémorable du repas chez Bilbo dans Le film le Hobbit.

Les tavernes sont un lieu de rencontres, de partage et de réconfort. Tout le monde sait qu’il est dangereux de partir à l’aventure le ventre vide alors l’éditeur a pris les devants.

Il nous propose un livre de cuisine baptisé Dungeons & Dragons Le festin des héros.

Des recettes alléchantes

Plutôt que de nous balancer une liste de recettes avec un vague lien avec l’univers de Donjons & Dragons, ce livre épique nous remet en situation avec un récapitulatif de cet univers peuplé d’humains, d’elfes et d’autres créatures affamées. Chaque recette est introduite par un petit texte qui la replace dans son contexte.

Alors que mange-t-on quand on chasse le dragon ? Il faut savoir quel les humains, les elfes, les nains et les Halfelins n’ont pas les mêmes goûts gustatifs. Le livre est divisé en recette qui conviennent à leur palais délicat.

On découvre que ces guerriers aiment la bonne chair. Ragoûts, viandes braisées, tourtes, soupes, pains, poissons, légumes, biscuits, ils mangent variés et raffiné. Vous ne tarderez pas à saliver d’autant plus qu’elles sont superbement illustrées.

Une iconographie splendide

Elles sont mises en scène à la mode des Orcs entourées de tissus, pierres précieuses et de quelques haches bien tranchantes. Pour rajouter encore un peu plus d’authenticité, les chapitres se terminent par le menu d’une célèbre taverne du coin avec tous les plats servis.

Au-delà des intitulés des recettes, pain des elfes, tartinade de lotus au lichen, hachis du mineur de fond, chili de Halfelins rôtis à la flamme d’Arkhan le Cruel, bacon d’orc, phalanges grillées, ce livre de cuisine venu des contrées lointaines contient de vraies recettes qui vous donneront envie de passer aux fourneaux.

Dungeons & Dragons Le festin des héros est un très beau livre qui se lit comme une aventure gustative. C’est un des meilleurs livre de cuisine Pop Culture que nous avons reçu à la rédaction.

