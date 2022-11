La cuisine dans Zelda – Une invitation Gastronogeek et gastronomique au cœur d’Hyrule

Thibaut Villanova alias GastronoGeek nous gratifie d’un nouveau livre de cuisine édité chez Hachette Heroes. Il explore cette fois-ci l’univers de Zelda.

Le chef Thibaut Villanova et Link vous convient à leur table. Le plus geek des cuisiniers s’intéresse à la mythique saga du jeu vidéo. Il vous propose un voyage initiatique culinaire dans le monde d’Hyrule.

La cuisine dans Zelda – Des recettes inspirées des lieux emblématiques du jeu vidéo

Ce livre de cuisine raconte une histoire comme un nouveau chapitre de Zelda. Le cuisinier entre dans la peau d’un personnage qui marche dans les pas de Link.

Il parcourt les lieux emblématiques de la saga à la recherche des recettes ultimes. A la fin de sa vie, il souhaite léguer son savoir à travers ce grimoire culinaire. Village d’Elimith, contrées Gerudos, village Piaf, village de Cocorico, plaine d’Hyrule, il invite lecteur à suivre ses traces.

Thibaut Villanova livre ainsi tous ses secrets pour réaliser 50 recettes inspirées de Zelda. La façon de traiter ce livre de cuisine est vraiment originale et diffère de ses autres réalisations. On est vraiment plongé dans une quête gastronomique.

Notre guide n’hésite pas à donner des noms mystérieux à tous les plats en rapport avec le jeu vidéo et de petites introductions les mettent en situation. Le flan des relais est par exemple une crème caramel renversée, le riz à la venaison divine se transforme en donburi de bœuf mariné et un remède Vitalis est un coctail match, lait de coco et amande.

Une réalisation splendide

Potages, viandes, poissons, desserts, chaque recette est détaillée et expliquée pas à pas. L’immersion au pays d’Hyrule est renforcé par une très belle mise en page avec des photos et des croquis.

Comme d’habitude, Thibaut Villanova ne vous lâche pas dans cette aventure sans être préparé. Il vous prodigue de nombreux conseils et astuces. Comment faire de bouillons, fruits et légumes de saison, plantes aromatiques, associations des saveurs, champignons du royaume, vous serez tout.

Tavernier, apportez-moi une tarte aux œufs de Carvach et un élixir féerique !

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Découvrez aussi notre sélection de livres de cuisine à offrir ou à s’offrir ici