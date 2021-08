Gentlemen’s Club - Un Road Trip de 200 photos dédiées aux clubs de Strip-Tease - IDBOOX

François Prost est photographe. En 2019 il entame un voyage aux Etats-Unis. Au lieu de capturer les grands espaces de l’Ouest américain, il fait un autre choix. Il photographie les façades des Gentlemen’s Club, comprenez les clubs de strip-tease.

Des milliers de kilomètres parcourus et des centaines de clichés pris, donnent naissance à un livre rose, composé de 200 photos étonnantes.



Dans ce bel ouvrage, pas de corps nus, ou de vapeur d’alcool, juste les façades des bâtisses accueillant ces lieux de plaisir.



François Prost va même plus loin, ses photos sont prises de jour sous la lumière crue dévoilant ces Clubs sous un prisme nouveau, sans fioritures.

De la Floride à la Californie, de Bellas cabaret à Jet Strip

Ce Road-Trip nous conduit de la Californie à la Floride. On traverse l’Arizona, le Nevada, le Texas, la Louisiane, le Mississipi, l’Alabama.



Chaque région a son architecture et les clubs aux noms évocateurs nous immergent dans des lieux tantôt austères ou colorés. « Cette architecture vernaculaire routière dresse un portrait de la culture et des rapports de genre de l’Amérique contemporaine » explique l’auteur. Et c’est effectivement le ressenti qui défile comme un paysage traversé en voiture, à la lecture de Gentlemen’s Club (Ed. Fisheye).

Pour vous procurer le livre, cliquez ici ou cliquez ici

