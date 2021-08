Harry Potter – Des fournitures magiques pour la rentrée scolaire - IDBOOX

Il reste encore quelques jours de vacances, mais préparer la rentrée scolaire pour le J est important.

On va mettre de la fantaisie et un peu beaucoup de magie pour ce mois de septembre qui s’annonce avec des fournitures pour l’école dédiées aux jeunes moldus.



Gallimard Jeunesse et Wizarding World ont préparé une panoplie irrésistible !

2 agendas Harry Potter 2021-2022

Cette année il n’y a pas un agenda mais deux, lequel allez-vous choisir ?

Le premier c’est Harry Potter et le second c’est Harry Potter, fières d’être sorcières !



Chacun est composé d’une magnifique illustration. Il y a une page par journée de classe. Tous les mois sont illustrés d’une couverture avec des images des films. Et puis, et c’est à ne pas manquer, chaque agenda propose un quiz pour tester vos connaissances sur la saga mythique !



Et ce n’est pas fini, il y a aussi un espace carnet d’adresses, un best of Harry Potter à compléter et 4 pages de stickers à coller où vous voulez !

Des cahiers aussi !

Rouge, vert, bleu, jaune ! Ce lot de cahiers est dédié aux maisons de Poudlard. 96 pages, des couvertures magnifiques apportent un peu de magie aux cours de maths, français ou d’histoire-géo.

Avec tout cela, vous êtes parés pour une parfaite rentrée des classes !

Ces articles sont tous à moins de 10 euros !

