Idées cadeaux – 8 romans à offrir pour les fêtes de fin d’année

Vite on lit, voici une sélection express de romans à offrir aux jeunes de 14 à 16 ans pour les fêtes de fin d’année.

Au programme : dystopies, romantasy, magie, et secrets, voici des livres étonnants pour donner l’envie de lire et de s’évader. Tous ces romans sont de très belles éditions reliées et collector pour la plupart.

If we were villains, de M. L. Rio (Fibs)

À partir de 16 ans

A offrir si la personne aime : les secrets, les récits rétrospectifs, l’univers du théâtre (et Shakespeare), des personnages développés et un axe fortement centré sur les relations entre eux.

Résumé

Oliver Marks vient de purger une peine de dix ans de prison pour le meurtre d’un de ses meilleurs amis… un meurtre qu’il n’a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l’a fait condamner. Le commissaire Colborne prend sa retraite ; mais il veut savoir ce qui s’est réellement passé, dix ans plus tôt.

À l’époque, Oliver poursuit ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé. Il remarque bientôt que ses talentueux camarades, avec qui il étudie Shakespeare, semblent jouer le même rôle sur scène et dans la vie : le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale… tandis qu’Oliver, lui, a l’impression d’être toujours coincé dans un rôle secondaire. Mais le théâtre menace d’envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s’inversent et que les relations se pervertissent… jusqu’au jour où l’un des sept amis est retrouvé mort.

Pour acheter le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Threads of Power, de V.E Schwab (Lumen)

A partir de 14 ans

A offrir si la personne aime : la trilogie Shades of Magic, les autres titres de l’autrice, les univers magiques développés

Résumé

Aujourd’hui, c’est Rhy Maresh qui règne sur le Londres rouge. Mais un vent de rébellion souffle sur la capitale arnésienne, car la magie ne cesse d’aller en s’amenuisant. Or la rumeur voudrait que le roi en soit la cause. Sur le trône du Londres blanc, c’est Kosika qui siège désormais. Prête à entraîner son peuple dans sa ferveur religieuse nourrie de sang, la nouvelle souveraine joue avec des forces qui pourraient vite la dépasser. Tandis que les deux monarques luttent pour conserver leurs couronnes – et leur tête –, l’heure de rentrer au pays semble, à leur grand regret, avoir sonné pour Lila et Kell.

Au milieu de ce ballet d’anciens amis et de nouveaux ennemis, une jeune fille aux dons uniques entre malgré elle dans la danse : elle hérite presque par hasard d’un puissant artefact susceptible de changer à jamais le destin des mondes. Tess – c’est son nom – pourrait bien être la seule capable de rétablir l’équilibre des pouvoirs…

Pour acheter le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici



The Five Crowns, de A. K. Mulford (Slalom)

À partir de 16 ans (scènes de sexe explicite)

A offrir si la personne aime : la romantasy, les ennemies-to-lovers, les univers fantasy sombre (lire la chronique).

Résumé

Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Remy a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, clandestine, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu’elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince fae, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières, Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu’elle ne le craignait et surtout loin d’être innocentes à son égard, ce qui la surprend mais n’est pas tout à fait pour lui déplaire…

Pour acheter le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici



La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein (Korrigan)

À partir de 16 ans

A offrir si la personne aime : les Faés, les romantasy, les plumes fluides, les débuts lents.

Résumé

Mi-Faé, mi-humaine, Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l’élite des Faés au sang pur, à l’exception de Dante, le prince de Luce, dont elle est amoureuse depuis qu’ils ont échangé un baiser. Mais cet amour entre une moins-que-rien et un prince est impossible… Jusqu’au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n’aurait jamais osé rêver : elle pourrait bien devenir reine, à condition qu’elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. La jeune femme est prête à tout pour renverser l’actuel roi et régner aux côtés du beau prince de Luce… Mais vouloir réveiller des pouvoirs qui sommeillent depuis des siècles est une quête très dangereuse. Fallon pourrait bien y perdre son âme et sa vie.

Pour acheter le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici



Supernova : l’Académie des Constellationnistes livre I, d’Axelle Ménéglier (Robert Laffont)

A partir de 14 ans

A offrir si la personne aime : les univers magiques, l’astrologie, les personnages secondaires développés, soutenir les les auteur·rice·s français·e·s.

Résumé

La vie de Cassiopée Harmon, 18 ans, bascule lorsqu’elle découvre que ses parents biologiques l’ont abandonnée à la naissance et qu’elle appartient au peuple des Constellationnistes, des êtres dotés de pouvoirs qu’ils tirent des constellations du Zodiaque.

À une existence solitaire et frustrante succède un quotidien éprouvant mais palpitant lorsqu’elle intègre la prestigieuse Académie de Londres afin de maîtriser son don.

En quête de ses origines, soutenue par ses nouvelles amitiés, elle devra tout apprendre de ce monde mystérieux dont l’équilibre est menacé par l’avènement prophétique d’un Constellationniste hors du commun : la Supernova.

Pour acheter le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici



Le Pont des tempêtes, de Danielle L. Jensen (Bragelonne)

A partir de 16 ans

A offrir si la personne aime : les romantasy, les ennemies-to-lovers, les relations de type slow burn, les intrigues politiques, les duo qui font des étincelles.(lire la chronique du tome 1)

Résumé

Entraînée aux arts de la guerre, de l’espionnage et de la séduction, Lara est l’arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas : le roi Aren d’Ithicana est son ennemi juré, et c’est à elle qu’il revient de le mettre à genoux.

Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Ithicana est la seule voie commerciale, et Ithicana abuse de ce pouvoir pour s’enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d’honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren… et fracturer les défenses de ce pont imprenable.

Pour acheter le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici



Hunger Games, édition collector, de Suzanne Collins (PKJ)

À partir de 13 ans

A offrir si la personne aime : les dystopies, les histoires de pouvoir et de corruption, les retournements de situations, les films Hunger Games, les design sobre et moderne.

Résumé

Dans chaque district de Panem, une société reconstruite sur les ruines des États-Unis, deux adolescents sont choisis pour participer aux Hunger Games. La règle est simple : tuer ou se faire tuer. Celui qui remporte l’épreuve, le dernier survivant, assure la prospérité à son district pendant un an. Katniss et Peeta sont les ” élus ” du district numéro douze. Les voilà catapultés dans un décor violent, semé de pièges, où la nourriture est rationnée et, en plus, ils doivent remporter les votes de ceux qui les observent derrière leur télé…

Pour acheter le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici



Une danse avec le prince faé, de Elise Kova (Big Bang)

À partir de 15 ans

A offrir si la personne aime : Un Pacte avec le roi elfe (lire la chronique) de la même autrice, les histoires d’amour, les faés (pas les fées), la Belle et la bête.

Résumé

Katria s’est juré de ne jamais tomber amoureuse. Elle sait ce que l’amour a coûté à sa famille. Alors, quand elle est mariée de force à un homme qui refuse de lui montrer son visage, elle décide de mener une vie tranquille libre de tout sentiment. Mais dans le manoir de son époux, le mystérieux seigneur Fenwood, il y a d’étranges règles à respecter et des cris qui percent la nuit… jusqu’à ce que Katria surprenne un rituel secret qui la propulse dans le Midscape.

Pour acheter le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

