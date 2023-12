Jeu-concours – 3 livres Game of Thrones House of The Dragon à gagner

Et si on vous faisait gagner un livre somptueux ? Pour ce nouveau concours Noël IDBOOX nous sortons de notre hotte Dans les coulisses de la série HBO – Game of Thrones – House of the Dragon de Gina McIntyre.

Dans les coulisses de la série HBO – Game of Thrones – House of the Dragon, le livre !

Découvrez la genèse d’une nouvelle génération de Targaryen dans ce livre luxueux qui explore les coulisses de House of the Dragon, la série phare de HBO.

Adaptée de Feu et Sang, le livre culte de George R. R. Martin, cette saga télévisuelle raconte la chute de la maison Targaryen, la famille la plus puissante de Westeros.

Portée à l’écran par les showrunners Ryan Condal et Miguel Sapochnik, cette préquelle ambitieuse a demandé un travail titanesque afin de transporter les spectateurs deux siècles avant Game of Thrones.

Grâce à des interviews exclusives avec les acteurs et l’équipe technique, ce livre raconte cette incroyable aventure, de l’écriture des premiers scripts au tournage épique dans plusieurs pays.

Richement illustré de concept arts, de photographies de plateau et d’autres visuels inédits, voici un ouvrage indispensable pour les fans : le guide ultime de la série House of the Dragon. Voir le livre cliquez ici ou Cliquez ici

House Of The Dragon

