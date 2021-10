La cuisine des Anime – Un livre de cuisine pour devenir un Master chef japonais - IDBOOX

La cuisine des Anime est un livre concocté par Diana Ault et édité chez Mana Books. Préparez-vous à un voyage gastronomique étonnant.

Comme l’indique son titre La cuisine des Anime est un livre de recettes. Vous l’aurez certainement remarqué, la nourriture occupe une place très importante dans les animés.

La nourriture et les Anime

Lorsqu’on évoque ce sujet, on pense immédiatement aux films du Studio Ghibli mais ils ne sont pas les seuls à intégrer des scènes avec de la nourriture dans leur narration. C’est un vrai phénomène.

Des dizaines de séries et de films y font référence. La cuisine des Anime est une vraie bible qui rassemble 80 recettes piochées dans des animés les plus populaires de ces 30 dernières années.

Elles sont classées par thèmes : plats principaux, bentos, Street Food, boissons et desserts. On trouve également à la fin du livre deux index avec les recettes par ordre alphabétique et les animés d’où proviennent les plats.

Il s’agit de vraies recettes, détaillées étape par étape. Ramen de Naruto, taiyaki de My Hero Academia, okonomiyaki de Ranma 1/3 ou brioches à la vapeur de Dragon Ball, vous allez devenir un grand maître de la cuisine japonaise.

Un vrai livre de cuisine

Chaque recette est accompagnée de plusieurs explications qui restituent le contexte. On commence par une description du personnage et le nombre de convives qui pourront déguster les mets.

Outre les ingrédients, les plats sont accompagnées de petites astuces et d’infos culinaires. Certaines recettes contiennent également des encarts avec des anecdotes sur les animés.

La cuisine des Anim est un ouvrage complet qui satisfera aussi bien les cuisiniers que les amateurs d’animés. Un seul petit regret, il n’y a pas de visuel des séries mais c’est sans doute pour des questions de droits.

Non mais attendez, Arrrgggh !!! Vous ne le croirez jamais mais ce livre contient aussi la recette « secrète » des fameux pancakes soufflés japonais de Kiki La petite sorcière. Sortez vos spatules et direction les fourneaux.

