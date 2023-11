Le Grand Livre des histoires policières et mystères de Noël : 528 pages dédiées aux polars

Imaginez un livre très grand format de 528 pages qui raconte des histoires policières, le tout dans une ambiance de Noël.

C’est ce que vous proposent les éditions Familium avec Le Grand Livre des histoires policières et mystères de Noël.



Un papier magnifique, une mise en page sobre et chic, des illustrations immersives, et des auteurs mythiques sont les ingrédients de ce très beau livre (voir la photo ci-dessous). Sir Arthur Conan Doyle. Georges Simenon. Ed McBain. Gillian Linscott. Mary Roberts Rinehart. Joseph Shearing. Thomas Hardy. Isaac Asimov. Ellery Queen. Will Scott. Edgar Wallace. Peter Lovesey. Stanley Ellin. Doug Allyn • Ron Goulart • Sara Paretsky. Max Allan Collins. Robert Louis Stevenson. Joseph Commings . Susan Moody. Peter Lovesey. Erckmann-Chatrian.

Au total, 23 histoires policières classiques sont lovées dans ce très bel ouvrage.



Cette anthologie n’est pas une énième publication de nouvelles connues. Elle s’attache à faire découvrir aux lecteurs des histoires oubliées et parfois inédites. On a aimé par exemple le texte obscur d’Edgar Wallace, ou encore les histoires psychologiques de Stevenson.



Ce livre est un excellent recueil de nouvelles policières à l’ambiance de Noël. Les histoires sont bien écrites et pleines de suspense. Un must pour les fans de polars et un très beau cadeau pour les fêtes de fin d’année ! Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités