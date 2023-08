Le Précurseur – Notre avis sur les tomes 1 et 2

Jennifer L. Armentrout est une autrice américaine prolifique (de nombreux autres de ces romans sont disponibles aux éditions J’ai Lu).

Romance, paranormal, urban fantasy, science-fiction… Armentrout ne se limite pas à un seul genre. La Foudre et la Fureur, premier tome de la trilogie Le Précurseur est sorti l’été dernier. Cet été, la suite tant attendue est arrivée en librairie. Son titre ? La Rage et la Ruine.

La Foudre et la Fureur

À seulement 18 ans, Trinity risque de devenir aveugle. Toutefois, elle peut percevoir et communiquer avec les esprits et les fantômes, un don unique qui lui fait courir un si grand danger qu’elle vit cachée depuis des années dans un lieu isolé au cœur des montagnes de Virginie-Occidentale, protégé par des Gardiens, sortes de métamorphes.

Car si les démons découvraient son pouvoir, ils la dévoreraient littéralement. Un jour, un clan de Gardiens tout droit venu de Washington DC fait irruption et annonce une nouvelle terrifiante : une « chose » s’en prend aux Gardiens et aux démons.

Les Gardiens, des gargouilles qui prennent un aspect humain hors combats, existent et sont entraînés depuis des millénaires pour combattre les démons. Trinity, elle, est « autre chose » : plus puissante, elle est une arme crainte de tous, et cachée le plus longtemps possible pour sa survie.

Spin-off de la série The Dark Elements (également disponible chez l’éditeur), il n’est pas nécessaire de l’avoir lu pour apprécier Le Précurseur – bien sûr, si c’est le cas, la lecture mettra en avant les clins d’yeux et les caméos (apparition de personnages provenant d’un autre titre).

Petit point de digression intéressant : la maladie dégénérative dont souffre Trinity est la même que celle de l’autrice (diagnostiquée quelques années avant la publication du roman en VO), ce qui ajoute une touche de fort et de concret dans la façon dont l’héroïne apprend à vivre avec, à compenser cette perte de vision, et décrit ce qu’elle voit (ou ne voit pas).

Le début du roman est un peu lent, mais les scènes d’action se déroulent à rythme régulier et on se laisse porter par l’envie de Trinity de prendre part à ce qui se trame autour d’elle ; et de ne pas se laisser protéger.

A seulement 18 ans, elle pense pouvoir tout gérer… et bien entendu, c’est loin d’être le cas ! Les retournements de situations sont nombreux et certains se devinent, mais on apprécie de voir comment l’autrice arrive à sa conclusion.

Le tome 2

La Rage et la Ruine reprend directement après la fin du premier tome, et j’ai… moins apprécié Trinity. Ce tome se concentre sur les émotions, et les relations entre les personnages. Il y a moins d’action, un peu plus de longueurs, mais surtout un cliffhanger qui vous fera regretter de devoir attendre la sortie du troisième (et dernier) tome de la série !

Le Précurseur est une série young adult qui transportera les lecteurs dans un monde rempli de dangers, avec des démons, des anges, des gargouilles, des sorcières et même un « sidekick » fantôme.

Les personnages principaux sont attirés l’un vers l’autre dès leur première rencontre, créant par la même occasion des scènes parfois embarrassantes, parfois sexy.

