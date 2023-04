Les Chroniques de St Mary – Un onzième volume plein de révélations

Le onzième tome de la formidable série historico-fantastique Les Chroniques de St Mary est paru aux Editions Hervé Chopin. Le temps des révélations est arrivé.

« Préparez-vous au pire » est le titre du onzième tome de la saga Les Chroniques de St Mary écrite par Jodi Taylor. Fan de la première heure nous avons savouré cette nouvelle aventure.

Pour ceux qui ne seraient pas familier avec Les Chroniques de St Mary, ces romans traitent de façon tout à fait originale et inédite le voyage dans le temps.

Derrière la façade très académique de l’institut St Mary, les équipes d’historiens, de techniciens et de chercheurs ont découvert le secret du voyage dans le temps. Grâce à cela, ils étudient le passé mais ils le visitent aussi. La star de cet institut est Madeleine Maxwell, une historienne tête brulée que rien n’effraie.

Un livre plein de rebondissements et de révélations

Retenez bien le titre et préparez-vous au pire car comme d’habitude rien ne va se passer comme prévu. D’un saut dans le temps à l’autre, toutes les certitudes de Max vont s’envoler et elle va se sentir trahie.

Pour faire monter la tension l’auteur sème tout au long du livre quelques fausses pistes jusqu’au bouquet final. Vous ne serez pas déçus.

Ce onzième volume ferme une boucle tourne une page dans la vie trépidante de Max. On ne vous dévoilera pas de quoi il s’agit mais attendez-vous à de l’action et des révélations. Quand on pense avoir tout compris, Jodi Taylor nous assène un Twist de derrière les fagots. C’est la surprise totale.

Comme d’habitude ce nouveau volume des Chroniques de St Mary est plein de rebondissements, haletant et sans temps morts. On reste accroché au livre et se délecte de la plume légère et de l’humour de Jodi Taylor.

Si vous n’avez pas lu les précédents volumes vous pourrez comprendre l’histoire mais vous n’en apprécierez peut-être pas toute la finesse. On vous conseille de lire la saga en entier. Vous ne le regretterez pas surtout si vous êtes fan d’histoire et de voyage dans le temps.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

Résumé

” J’aurais confié ma vie à cet homme. Jusqu’à il y a quelques jours, en tout cas. “

Madeleine Maxwell est habituée à ce que ça tourne mal. Elle travaille à St Mary, après tout, le désastre est son quotidien. Pourtant, lors d’un saut vers la Crète de l’âge du bronze avec sa famille, la vie semble presque normale. Enfin, normale selon St Mary !

Mais après une nuit fatidique à la Tour de Londres, tout s’effondre autour d’elle.

Trop tard pour les plans. Il faut se préparer au pire. À qui Max peut-elle faire confiance maintenant ?