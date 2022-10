Miss Eliza – Un roman historique sur la cuisine au goût incomparable

Miss Eliza est un roman historique passionnant d’Annabel Abbs qui traite à la fois de cuisine et des femmes au début du 19ème siècle.

Recevoir un roman des édictions Hervé Chopin à la rédaction est toujours un grand moment d’excitation notamment lors de la parution d’un nouveau volume des Chroniques de St Mary. Il ne s’agit pas cette fois-ci des aventures de Maxwell mais de celles de Miss Eliza.

Miss Eliza – Une histoire de femmes et d’amour de la cuisine

Ce livre d’Annabel Abbs sur le thème de la cuisine et des femmes est un vrai délice. Miss Eliza est un roman historique qui se déroule à l’époque Victorienne.

Un de plus penserez-vous ? Oui mais celui-ci a une saveur particulière. Il parle degastronomie et pas de n’importe laquelle. Cette histoire romancée se base sur celle Eliza Acton, la première femme à avoir écrit un livre de cuisine pour le grand public en Angleterre.

En 1835, cette dame de la haute société se rend chez son éditeur pour lui proposer son recueil de poèmes mais il lui propose à la place d’écrire un livre de recettes. Désespérée, elle ne sait que faire mais c’est à ce moment-là que sa vie va basculer.

Miss Eliza – Un roman savoureux

Miss Eliza n’est pas une biographie mais bien d’une fiction. Le livre mélange les ingrédients du personnage réel d’Eliza avec celui d’Ann son assistante. Elles se sentent toutes les deux perdues et incomprises chacune dans leur monde jusqu’à leur rencontre autour d’une citronnade à la lavande écrasée.

Je dois vous avouer que j’ai accroché à ce livre dès les premières pages. L’écriture d’Annabel Abbs est très sensuelle et subtile. Les descriptions des recettes, des aliments ou herbes sont un vrai régal.

Les scènes sont enjouées et pleines de finesse. On sent l’amour et la passion de la cuisine transparaître à chaque page.

Attention, il ne faut pas non plus réduire Miss Eliza à un livre sur la cuisine. Il témoigne également d’une belle amitié entre deux femmes et du combat qu’elles mènent pour exister au-delà de leur statut.

Miss Eliza est un met succulent qui se déguste avec gourmandise du début à la fin. Attention chef-d’œuvre !

