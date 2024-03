Lettres sur la lumière – Un échange épistolaire entre Paolo Roversi et Emanuele Coccia

Le Palais Galliera – Musée de la mode présente une exposition mettant en lumière les photographies de Paolo Roversi.

L’exposition Paolo Roversi a ouvert ses portes, offrant une opportunité unique de découvrir ou redécouvrir les photographies emblématiques de cet artiste (consultez notre reportage photo et vidéo).





À propos du livre

Le photographe Paolo Roversi et le philosophe Emanuele Coccia ont choisi le genre épistolaire pour partager leurs réflexions. Cette correspondance explore le thème de la lumière, prenant comme point de départ les observations du photographe, parfois techniques et toujours poétiques. Le philosophe y répond en élargissant le débat grâce à la perspective plus vaste offerte par sa discipline.

Pourquoi le lire

Les Éditions Gallimard et la Fondation La Poste proposent, à l’occasion de l’exposition, une superbe édition de Lettres sur la lumière. Agrémenté de nombreuses photos de l’artiste, cet ouvrage se concentre sur les échanges épistolaires entre le photographe et le philosophe Emanuele Coccia.

La mise en page de l’ouvrage est très réussie pour une lecture en profondeur.



Si vous êtes passionné par la photographie, la philosophie ou simplement curieux des réflexions sur la lumière, ce livre pourrait vous captiver.

N’hésitez pas à le découvrir et à vous immerger dans cette correspondance unique entre deux esprits créatifs.

Pour acheter cde livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Découvrez nos reportages sur les expos parisiennes du moment ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités