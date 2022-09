Manga Bofuri T1 : Le secret pour devenir invincible dans un MMORPG est…

Bofuri est un manga qui rend hommage aux MMORPG d’une façon surprenante. Préparez-vous à découvrir des tactiques encore jamais utilisées.

« Je ne suis pas venue ici pour souffrir alors j’ai tout mis en défense », vous ne rêvez pas cette longue profession de foi est bien le titre d’un manga. Pour faire plus court, Bofuri est une ode aux MMORPG traité sous un angle complétement inédit et loufoque.

Lorsqu’on joue à un MMORPG, il faut habituellement répartir ses points de compétences pour que son personnage soit équilibré. Kaede fait tout l’inverse. En fait, ce qu’elle déteste par-dessus tout dans la vie c’est avoir mal alors quand on lui propose de jouer au dernier MMORPG à la mode, elle mise tout sur la défense.

Vous avez maintenant compris le titre à rallonge de ce manga digne d’un film de Michel Audiard. Le choix de Kaede alias Maple peut paraître insensé mais il va très vite se révéler payant à la surprise générale. Elle est indestructible.

Slim, lapinou tueur, gobelin et même hydre rien ne lui résiste. Elle se traine lamentablement et ses armes sont en guimauve mais rien ne peut l’atteindre. Grâce à cette tactique, elle va devenir une vraie championne et terrasser ses ennemis.

Bofuri – Un manga frais et plein de surprises

Bofuri (Mana Books) nous plonge en plein cœur d’un MMORPG en transgressant les règles habituelles. Tout le manga est réalisé comme si le lecteur jouait lui-même à ce jeu de rôle. Si vous êtes un fan de MMORPG vous serez sensibles aux nombreuses références.

Dans le cas contraire la structure de la narration fait qu’on comprend tout. Le lecteur progresse en même temps que Kaede. Bofuri est amusant, très frais et en plus il n’y a pas de violence.

La prochaine fois que vous jouerez vous reconsidérez peut-être votre stratégie.

