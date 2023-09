Manga N°6 – Le manga enfin adapté en France

Le manga N°6 est la nouvelle série éditée chez Vega Dupuis. Terminée en 2014 au Japon, elle compte neuf tomes. La sortie en France de ce manga était très attendue par les fans.

Ce manga est l’adaptation d’un roman de science-fiction de Atsuko Asano. Il existe aussi en animé. Cette histoire sombre nous plonge dans un univers dystopique.

La 3ème Guerre mondiale a fait disparaître la plus grande partie de la population de la Terre. Les survivants se sont réfugiés dans 6 régions. Elles sont gérées par un gouvernement qui contrôle la population.

Shion a 12 ans. Il vit dans le luxueux secteur N°6 avec sa mère. Sa vie va basculer lorsqu’il vient en aide à Nezumi, un fugitif grièvement blessé qu’il refuse de dénoncer.

N°6 – Une histoire qui se découvre et se bonifie

Le scénario de N°6 semble au premier abord simple et tout tracé. En fait, le premier volume sert à poser les bases de l’histoire. Celle-ci se renforce dans le tome 2. Elle s’étoffe avec l’apparition de nouveaux personnages et de nouvelles interrogations.

Les deux premiers volumes sont indissociables pour apprécier et accrocher à l’histoire. Ils réunissent tous les ingrédients d’un bon récit de SF : une société totalitaire qui avance à visage masquée, un héros qui vit dans l’insouciance et un petit grain de sable qui vient briser cette belle illusion.

Les rebondissements sont multiples et on va de découverte en découverte. L’univers est bien construit et les personnages sont attachants.

Pour pimenter l’ensemble, l’auteur a rajouté une romance en toile de fond entre les deux héros.

Pour ne rien gâcher les dessins de Kino Hinoki sont à la hauteur du récit de Asan Atsuko.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 1.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour le tome 2

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités